Marathwada Flood : महाराष्ट्र में बारिश ने मचाई तबाही, मराठवाड़ा में गई 86 लोगों की जान

महाराष्ट्र के कई जिले भारी बारिश से परेशान हैं। इस मानसून के मौसम में महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में बारिश से संबंधित घटनाओं में 86 लोगों की जान चली गई। राज्य के केंद्र में स्थित मराठवाड़ा में छत्रपति संभाजीनगर, जालना, लातूर, परभणी, नांदेड़, हिंगोली, बीड और धाराशिव जिले शामिल हैं। भारी बारिश के कारण आई बाढ़ ने इस क्षेत्र में लाखों एकड़ में खड़ी फसलों को नष्ट कर दिया और पिछले कुछ दिन में कई लोगों की जान इन घटनाओं में चली गई।





महाराष्ट्र में बाढ़ की स्थिति को लेकर मुख्‍यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि अतिवृष्टि से फसल खराब हो गई है। बहुत सारे घर टूट गए हैं। बहुत बड़ा संकट महाराष्ट्र पर आया है। राज्य और केंद्र सरकार किसानों को मदद करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी।

फसलों को भारी नुकसान एक अधिकारी ने कहा कि मराठवाड़ा के विभिन्न हिस्सों में कई बार अत्यधिक बारिश दर्ज की गई। 20 सितंबर को धाराशिव, लातूर, बीड जिलों में बाढ़ आ गई, जिससे लाखों हेक्टेयर क्षेत्र में फसल जलमग्न हो गई। इस साल बारिश से संबंधित घटनाओं में 1 जून से 23 सितंबर के बीच मराठवाड़ा में 86 व्यक्तियों की जान चली गई। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक मौत के मामले नांदेड़ में दर्ज किए गए जहां 26 लोगों की जान चली गई।

अधिकारी ने यह भी बताया कि इस वर्ष मानसून अवधि के दौरान क्षेत्र में 1,725 जानवरों की मौत हुई है। मानसून की एक जून से 25 सितंबर की अवधि में सबसे अधिक नुकसान नांदेड में हुआ, जहां 569 जानवर मारे गए। संशोधित रिपोर्ट में कहा गया है कि अत्यधिक वर्षा के कारण 23.96 लाख हेक्टेयर भूमि पर फसलें क्षतिग्रस्त हुईं। इनपुट भाषा Edited by : Sudhir Sharma