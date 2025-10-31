Biodata Maker

तेजप्रताप का RJD पर निशाना, नाचने वाला कौनसी नौकरी देगा?

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025 (17:44 IST)
Tej Pratap targets Khesari Lal Yadav: लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेजप्रताप यादव ने अब अपने ही परिवार की पार्टी पर राष्ट्रीय जनता दल के मुखर आलोचक बन गए हैं। यादव ने भोजपुरी स्टार और आरजेडी के छपरा से उम्मीदवार खेसारीलाल यादव के उस बयान पर निशाना साधा है, जिसमें उन्होंने बिहार में दो करोड़ नौकरियां देने की बात कही थी।
 
महुआ विधानसभा सीट से उम्मीदवार तेज प्रताप ने कहा कि खेसारी लाल नाचने वाला है, वह कौनसी नौकरी देगा। तेज प्रताप कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी आलोचना कर चुके हैं। गुरुवार को राहुल के बयान पर जब तेजप्रताप यादव से मीडियाकर्मियों ने प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को क्या पता कि छठ क्या होता है, वे छठ किए हैं क्या? यादव ने आगे कहा कि जो आदमी हर वक्त विदेश भाग जाता है, उसे छठ मईया के पर्व का क्या ज्ञान होगा?
 
तेजस्वी को भी नहीं बख्शा : तेज प्रताप ने पिछले दिनों वायरल हुए अपने छोटे भाई तेजस्वी के डांस पर भी टिप्पणी की थी। तब तेज प्रताप ने कहा था कि हर किसी का अपना हुनर है, वह नाचना चाहते हैं तो करें। कौन रोक सकता है। वह (तेज प्रताप) भी कई बार बांसुरी बजाते हैं। हर किसी की अपनी कला होती है। भगवान श्रीकृष्ण भी नाचते थे।  उन्होंने यह भी कहा था कि जब जनता को मदद की जरूरत थी, तब आपके विधायक (तेजस्वी) नाचने में व्यस्त हैं।
 
महुआ मेरा परिवार : तेज प्रताप ने एक्स पर एक पोस्ट कर कहा कि महुआ मेरा परिवार है। महुआ के विकास को लेकर हम हमेशा तत्पर रहे हैं और आगे भी रहेंगे। महुआ मेडिकल कॉलेज हमारे महुआ के लिए एक ऐतिहासिक विकास कार्यों में से एक है। महुआ की आदरणीय जनता जनार्दन में महुआ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनने से बेहद ही खुशी है। उन्होंने कहा कि आज हर महुआवासी की जुबान पर महुआ मेडिकल कॉलेज का नाम है। महुआ के लोग जात-पात से ऊपर उठकर महुआ विधानसभा से अपने नेता तेज प्रताप यादव को जीत दिलाने हेतु संपूर्ण रूप से तैयार हैं।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
 

