राहुल गांधी पर बरसे तेजप्रताप, कहा उन्हें छठ के बारे कुछ नहीं पता

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

पटना , गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025 (16:00 IST)
TejPratap attacks Rahul Gandhi : तेजप्रताप यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें छठ के बारे में कुछ पता नहीं है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर में कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी को छठ से कोई मतलब नहीं है अगर आप उनको वोट दोगे तो वो मंच पर आकर भी नाच देंगे।
 
पटना एयरपोर्ट पर जब तेजप्रताप से राहुल गांधी के छठ पूजा संबंधी बयान पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता को छठ के बारे में कुछ पता नहीं है। उन्होंने कहा कि कौन ड्रामा, राहुल गांधी को छठ के बारे में क्या पता है, कभी छठ किए हैं?
 
तेजप्रताप ने कहा कि जो आदमी विदेश भाग जाता हो उसको छठ की क्या जानकारी होगी। कभी राहुल छठ किए नहीं हैं और छठ के बारे में बोल रहे हैं। उनको कुछ पता नहीं है।
 
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुजफ्‍फरपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजद कांग्रेस छठी मईया का अपमान कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस राजद ने छठ पूजा को ड्रामा कहा। बिहार के लोग इस अपमान को नहीं सहेंगे। ALSO READ: छठ पूजा पर सियासी संग्राम, पीएम मोदी का कांग्रेस राजद पर बड़ा आरोप
 
वहीं राहुल ने मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि अभी छठ पूजा के समय नरेंद्र मोदी जी निर्णय लिया कि वे जाकर यमुना में स्नान करेंगें। एक तरफ यमुना प्रदूषण से भरी हुई और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी ने साफ पानी का छोटा सा तालाब बनाया दूर से पाइप लगाकर साफ पानी आया। यानी दो हिंदुस्तान बन रहे हैं। एक ओर अडानी-अंबानी, नरेंद्र मोदी के लिए साफ पानी है, जबकि दूसरी ओर गरीबों के लिए गंदा पानी है। ALSO READ: राहुल गांधी ने मोदी को बताया डरपोक, किसके पास हैं नीतीश का रिमोट कंट्रोल
 
गौरतलब है कि तेजप्रताप यादव महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला आरजेडी के मुकेश रौशन से हैं। यहां से लोजपा (रामविलास) से संजय कुमार सिंह और जन सुराज पार्टी से इंद्रजीत प्रधान भी चुनाव मैदान में हैं। यहां पहले चरण के तहत 6 नवंबर को मतदान होना है। 
