Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






राहुल गांधी ने मोदी को बताया डरपोक, किसके पास है नीतीश का रिमोट कंट्रोल

Advertiesment
हमें फॉलो करें rahul gandhi nalanda rally

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नालंदा , गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025 (14:58 IST)
Rahul Gandhi Nalanda Rally : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नालंदा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश जी का रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी के पास है। इसलिए... ये मत सोचिए कि सरकार नीतीश कुमार चला रहे हैं। असलियत में सरकार नरेंद्र मोदी और अमित शाह चलाते हैं। ALSO READ: छठ पूजा पर सियासी संग्राम, पीएम मोदी का कांग्रेस राजद पर बड़ा आरोप
 
उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी महिला थीं, लेकिन इस मर्द (नरेंद्र मोदी) से ज्यादा दम उनमें था। नरेंद्र मोदी डरपोक हैं। 1971 में इंदिरा गांधी अमेरिका से नहीं डरीं, उनके आगे नहीं झुकीं। नरेंद्र मोदी में दम है तो कह दें कि ट्रंप ने 'ऑपरेशन सिंदूर' नहीं रुकवाया।
 
अडानी को 1 रुपए में जमीन : पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा अमित शाह कहते हैं- बिहार में उद्योगों के लिए जमीन नहीं है। लेकिन जब अडानी चाहता है तो किसानों से जमीनें छीनकर, सिर्फ 1 रुपए में उसे दे दी जाती हैं।
मोदी के लिए साफ पानी : राहुल ने कहा कि अभी छठ पूजा के समय नरेंद्र मोदी जी निर्णय लिया कि वे जाकर यमुना में स्नान करेगें। एक तरफ यमुना प्रदूषण से भरी हुई और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी ने साफ पानी का छोटा सा तालाब बनाया दूर से पाइप लगाकर साफ पानी आया। यानी दो हिंदुस्तान बन रहे हैं। एक ओर अडानी-अंबानी, नरेंद्र मोदी के लिए साफ पानी है, जबकि दूसरी ओर गरीबों के लिए गंदा पानी है।
 
आखिर बिहार में क्या कमी है : कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं जिस प्रदेश में भी जाता हूं, मुझे बिहार के लोग दिखाई देते हैं। बिहार के लोगों ने दुबई, बेंगलुरु, मुंबई जैसे कई शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने खून-पसीने से बनाया है। ऐसे में सवाल है-आखिर बिहार में क्या कमी है कि बिहार के लोगों की यही ऊर्जा और क्षमता बिहार को बनाने में नहीं लग पा रही है? 
 
क्या है बिहार के अस्पतालों का हाल : उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि उन्होंने बिहार को बदल दिया है। लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार में लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। दिल्ली के AIIMS में बिहार के लोगों की लंबी लाइन लगी रहती है, जो यहां के अलग-अलग जिलों से वहां इलाज करवाने जाते हैं। जब मैं उन लोगों से मिला तो उन्होंने बताया- अगर कोई बिहार के अस्पताल में इलाज करवाने जाता है, तो वो वापस नहीं आता है।
Edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels