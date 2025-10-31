Hanuman Chalisa

बिहार के लिए NDA का संकल्प पत्र, जानिए क्या है खास?

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

पटना , शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025 (11:05 IST)
Bihar NDA Sankalp patra : भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्‍डा ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए का घोषणापत्र जारी कर दिया। इसमें रोजगार, शिक्षा और विकास से जुड़े 25 वादे किए गए हैं। इस अवसर पर नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, जीतनराम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा समेत कई दिग्गज उपस्थित थे। जानिए एनडीए के संकल्प पत्र में क्या है खास?
 
-1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार। हर जिले में फैक्‍ट्री औद्योगिक पार्क लगाने की योजना।
-1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। मिशन करोड़पति भी शुरू करेंगे।
-महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की सहायता।
-गरीबों को 125 यूनिट बिजली फ्री
-कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि में केंद्र 6 हजार दे रही, बिहार की NDA सरकार 3 हजार टॉपअप के तौर पर सहयोग करेगी। इस तरह से किसानों को अब 6 के बजाए 9 हजार रुपए मिलेंगे।
-NDA सरकार ने जुब्बा सहनी मतस्य पालक योजना लाने का भी वादा किया। इसके तहत साढ़े चार हजार बिहार और साढ़े चार हजार केंद्र सरकार देगी। मछली पालकों को इस तरह 9 हजार रुपए मिलेंगे।
-मिथिलांचल में सीतापुरम तो पटना को न्यू पटना ग्रीनफील्ड बनाया जाएगा।
-एक्सप्रेस वे और रेलवे से बिहार को मिलेगी और रफ्तार। चार शहरों को मेट्रो सेवा देने की शुरुआत की जाएगी। सभी शहरों को बिहार गति शक्ति योजना में लेंगे।
-दलितों, पिछड़ों को न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमीशन बनाया जाएगा।
-गरीब परिवार के लोगों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा
edited by : Nrapendra Gupta 

