लुधियाना में कबड्डी प्लेयर की हत्या, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी

लुधियाना , बुधवार, 5 नवंबर 2025 (10:39 IST)
Kabaddi Player Murder : पंजाब में लुधियाना जिले के समराला ब्लॉक में कबड्डी प्लेयर गुरविंदर सिंह की हत्या से हड़कंप मच गया। हत्‍या की जिम्‍मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है।
 
अनमोल बिश्नोई के नाम से सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट में कबड्डी प्लेयर की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हरि बॉक्सर और आरज़ू बिश्नोई ने ली है। पोस्ट में दावा किया गया है कि हत्या करण मादपुर और तेज चक ने की है।
 
बिश्‍नोई के सोशल मीडिया पोस्‍ट में उन लोगों को चेतावनी दी गई है, जो उनके दुश्‍मनों का साथ दे रहे हैं। पोस्‍ट में कहा, बाबू समराला और उसके साथ वाले जो जो हमारे दुश्‍मनों का साथ दे रहे हैं, कान खोलकर सुन लो तुम्‍हारे में से जो भी मिल गया, उसका भी यही हाल करेंगे। ये चेतावनी सबके लिए है, जो जो हमारे दुश्‍मनों का साथ दे रहे हैं। या तो सुधर जाओ या तैयार रहो, अगली गोली तुम्‍हारी...!'
 
गौरतलब है कि इससे पहले 31 अक्टूबर 2025 को भी लुधियाना में कबड्डी प्लेयर तेजपाल की हत्या हुई थी, हालांकि उस हत्याकांड में किसी गैंग का नाम सामने नहीं आया है। 
