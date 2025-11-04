हरियाणा के सोनीपत में क्रिकेट कोच की गोली मारकर हत्या

Sonipat Cricket coach murder : हरियाणा के सोनीपत में एक दिल दहला देने वाली घटना में क्रिकेट कोच रामकरण की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे वार्ड-12 की पार्षद सोनिया शर्मा के ससुर थे। बताया जा रहा है कि नगर पालिका चुनाव से जुड़ी पुरानी रंजिश के चलते ली हमलावरों ने रामकरण की जान ले ली।

हमलावरों ने सोमवार को पूर्व क्रिकेट कोच रामकरण को तीन गोलियां मारी। उन्हें तुरंत अस्पताल में ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और मंगलवार को पोस्टमार्टम करवाया जाएगा।

बताया जा रहा है कि हमला उस समय हुआ जब रामकरण अपनी पत्नी और अन्य परिजनों के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। आरोपी ने उनकी गाड़ी को रोका और फिर दनादन गोलियां मार दी।

आरोपी सुनील उर्फ लंबू नगर पालिका के कार्यवाहक चेयरमैन रह चुका है। बताया गया है कि नगर पालिका चुनाव की रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पार्षद चुनाव में रामकरण की बहू सोनिया ने आरोपी सुनील की पत्नी को हराया था।

