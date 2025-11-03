Hanuman Chalisa

Air India के विमान की भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली। , सोमवार, 3 नवंबर 2025 (22:58 IST)
Air India की दिल्ली से बेंगलुरू  जने वाली फ्लाइट नंबर  AI-2487 की भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। मीडिया खबरों के मुताबिक एटीसी ने सूचित किया है कि दिल्ली से बेंगलुरू जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI-2487, जिसकी उड़ान संख्या 164 POB है, उसमें धुएं की सूचना के कारण पूर्ण आपातकाल घोषित कर दिया गया है।
मंगोलिया में उतरा दिल्ली आ रहा एयर इंडिया का विमान
सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के एक विमान को सोमवार को संभावित तकनीकी समस्या के कारण मंगोलिया के उलानबातर में एहतियातन उतारना पड़ा। एयर इंडिया ने कहा कि विमान उलानबातर में सुरक्षित उतर गया है और उसकी आवश्यक जांच प्रक्रिया जारी है। Edited by : Sudhir Sharma

