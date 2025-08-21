Biodata Maker

सिम्पसन कार्टून पर दिखाई कौन सी भविष्यवाणियां साल 2025 में हो रहीं हैं सच

गुरुवार, 21 अगस्त 2025
the simpsons predictions 2025: एनिमेशन की दुनिया में द सिम्पसंस (The Simpsons) सिर्फ एक मनोरंजक कार्टून शो नहीं है, बल्कि यह अपनी भविष्यवाणियों के लिए भी मशहूर है। दशकों से चले आ रहे इस शो के कई एपिसोड्स में ऐसी घटनाएं दिखाई गई हैं जो बाद में हकीकत में सच हुईं। 2025 में भी कुछ ऐसे ही संयोग देखने को मिल रहे हैं, जिसने लोगों को हैरत में डाल दिया है। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे कुछ और है? आइए, उन कुछ खास भविष्यवाणियों पर नज़र डालते हैं जो 2025 में सच होती दिख रही हैं।

वर्चुअल रियलिटी और ऐप्पल विजन प्रो
सिम्पसंस के सीजन 28, एपिसोड 2 (2016) में, प्रोफेसर फ्रिंक एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट पेश करते हैं जो लोगों को एक-दूसरे से जोड़ता है। इस एपिसोड में दिखाया गया था कि कैसे लोग अपने आस-पास के माहौल से बेखबर होकर इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। साल 2025 में, Apple ने विजन प्रो (Vision Pro) को लॉन्च कर दिया है। यह एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट है, जो सिम्पसंस में दिखाए गए गैजेट से काफी मिलता-जुलता है। आज लोग सड़कों पर, कॉफी शॉप में और घरों में इस हेडसेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सिम्पसंस के उस दृश्य को बिल्कुल सच साबित करता है।

AI का बढ़ता दबदबा और नौकरियों का संकट
सिम्पसंस के सीजन 23, एपिसोड 17 में रोबोट और AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के बढ़ते प्रभाव को दिखाया गया था। इस एपिसोड में स्प्रिंगफील्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट में रोबोट को काम करते हुए दिखाया गया था। इसके साथ ही यह भी दिखाया गया था कि कैसे AI के एडवांस होने के कारण लोगों की नौकरियां छूट रही हैं। साल 2025 में, AI तकनीक ने हर क्षेत्र में अपनी पैठ बना ली है। कारखानों से लेकर ऑफिस तक, AI और रोबोट्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जिससे कई जगहों पर मानवीय श्रम की जगह मशीनों ने ले ली है। सिम्पसंस की यह भविष्यवाणी, खासकर नौकरियों के संकट को लेकर, आज एक गंभीर मुद्दा बन चुकी है।

ईरान-इजराइल संघर्ष और अंतरराष्ट्रीय तनाव
सिम्पसंस के सीजन 11, एपिसोड 17 में लिसा सिम्पसन को डोनाल्ड ट्रम्प के बाद अमेरिका की राष्ट्रपति बनते हुए दिखाया गया था। इस एपिसोड में यह भी दिखाया गया था कि अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय संबंध बेहद तनावपूर्ण हैं। साल 2025 में ईरान और इजरायल के बीच संघर्ष एक वैश्विक चिंता का विषय बन चुका है। दुनियाभर के देशों के बीच बढ़ता हुआ तनाव और युद्ध जैसी स्थिति, सिम्पसंस की इस भविष्यवाणी को और भी प्रासंगिक बना देती है। हालांकि, ये सिर्फ एक संयोग हो सकता है, लेकिन यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह शो सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है या फिर भविष्य की एक झलक?
