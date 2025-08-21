what is z plus security in india: केंद्र सरकार ने सीएम रेखा गुप्ता को सीआरपीएफ की जेड-श्रेणी की सुरक्षा दी है। यह फैसला जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान उन पर हुए हमले के बाद लिया गया है जिससे उनकी सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं। सीआरपीएफ के जवान उनकी सुरक्षा का प्रभार लेने के लिए उनके आवास पर पहुंच गए हैं। Z+ सुरक्षा भारत में मिलने वाली सबसे उच्च स्तर की सुरक्षा श्रेणी में से एक है। यह उन चुनिंदा लोगों को दी जाती है, जिनकी जान को गंभीर खतरा होता है। इस सुरक्षा का पूरा खर्च सरकार उठाती है। यह एसपीजी (SPG) सुरक्षा के बाद भारत में सबसे उच्चतम स्तर की सुरक्षा मानी जाती है।
Z+ सुरक्षा क्या होती है?
Z+ सुरक्षा में 55 सुरक्षाकर्मी होते हैं। इस सुरक्षा दल में 10+ एनएसजी (NSG) कमांडो और बाकी पुलिसकर्मी शामिल होते हैं। ये सभी जवान अत्याधुनिक हथियारों और संचार उपकरणों से लैस होते हैं। ये कमांडो मार्शल आर्ट और निहत्थे युद्ध में भी माहिर होते हैं, और वे 24 घंटे व्यक्ति के चारों ओर एक मजबूत सुरक्षा घेरा बनाए रखते हैं।
किसे मिलती है Z+ सुरक्षा?
Z+ सुरक्षा केंद्र सरकार द्वारा खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर दी जाती है। यह सुरक्षा ऐसे लोगों को दी जाती है जिनकी जान को आतंकवादियों या अन्य असामाजिक तत्वों से गंभीर खतरा होता है। इसमें शामिल हैं:
• प्रधानमंत्री (SPG सुरक्षा के अलावा)
• पूर्व प्रधानमंत्री
• राज्यपाल और मुख्यमंत्री
• महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्री
• कुछ हाई-प्रोफाइल राजनेता
• प्रमुख उद्योगपति
• कुछ खास सेलेब्रिटी या खिलाड़ी
भारत में किन लोगों को Z+ सुरक्षा मिली है? (who has z plus security in india)
भारत में Z+ सुरक्षा पाने वालों में कई महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम डॉ मोहन यादव, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उद्योगपति मुकेश अंबानी हालांकि वे इस सुरक्षा का खर्च खुद उठाते हैं। हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी Z+ सुरक्षा प्रदान की गई है।