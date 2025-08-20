Festival Posters

CM रेखा गुप्ता पर हमला, आरोपी पर हत्या के प्रयास का मामला, वीडियो फुटेज से खुला राज

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 20 अगस्त 2025 (15:56 IST)
Attack on CM Rekha Gupta : दिल्ली पुलिस ने बुधवार को उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके स्थित कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के संबंध में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया। इस बीच मुख्यमंत्री आवास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से बड़ा खुलासा हुआ है।
 
पुलिस उपायुक्त (उत्तर) राजा बंठिया ने एक बयान में बताया कि आरोपी की पहचान सकरिया राजेशभाई खिमजीभाई के रूप में हुई है और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सिविल लाइंस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109(1) (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
 
दिल्ली पुलिस का विशेष प्रकोष्ठ मुख्यमंत्री पर हुए हमले की जांच कर रहा है। आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जा सकता है। 
 
मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि बुधवार सुबह रेखा गुप्ता के कैंप कार्यालय में ‘जन सुनवाई’ के दौरान उन पर हमला किया गया। रेखा गुप्ता ने इस हमले को हत्या की सुनियोजित साजिश का हिस्सा करार दिया।

दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि यह कोई साधारण हमला नहीं है। उन्होंने कहा कि हमलावर ने मुख्यमंत्री को जमीन पर गिराने और उन्हें पीटने की कोशिश की। किसी पर भी खासकर एक महिला मुख्यमंत्री पर जो 24 घंटे जनता के कामों के लिए समर्पित हैं, उस पर ऐसा हमला दिल्ली में कभी नहीं सुना था।

वीडियो फुटेज से खुला राज : आधिकारिक सूत्रों ने शालीमार बाग स्थित गुप्ता के आवास से मिले सीसीटीवी फुटेज का हवाला देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पर हमला एक ‘सुनियोजित साजिश’ का हिस्सा था। सीसीटीवी फुटेज से साफ पता चलता है कि हमलावर ने हमले की तैयारी कम से कम 24 घंटे पहले से शुरू कर दी थी। सीसीटीवी फुटेज में बुधवार को आरोपी मुख्यमंत्री आवास की ओर जाते हुए दिख रहा है।
 
वीडियो में आरोपी परिसर की रेकी करते, मुख्यमंत्री आवास के दृश्य रिकॉर्ड करते और बाद में हमला करने की कोशिश करते हुए दिख रहा है। फुटेज में, वह एक दिन पहले अपने दौरे के दौरान किसी से फोन पर बात करता हुआ दिख रहा है। पुलिस घटना की विस्तृत जांच कर रही है और पुलिस को सीसीटीवी फुटेज सौंप दी गई है।
