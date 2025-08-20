Hanuman Chalisa

खेत के चारों ओर लगाए बिजली के तार, करंट ने ली 5 लोगों की जान

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

जलगांव , बुधवार, 20 अगस्त 2025 (15:48 IST)
Jalgaon news in hindi : उत्तर महाराष्ट्र के जलगांव जिले में जंगली जानवरों से फसलों की रक्षा के लिए एक ग्रामीण के खेत के चारों ओर लगाए गए बिजली के तार के संपर्क में आने से एक परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई। मृतकों में 2 लड़के शामिल हैं।
 
यह घटना मंगलवार देर रात एरंडोल के वार्खेडी गांव में हुई और बुधवार सुबह इसका पता चला। एक अधिकारी ने बताया कि डेढ़ साल की एक बच्ची इस घटना में सुरक्षित बच गई। घटनास्थल पर 2 जंगली सूअर भी मृत पाए गए।
 
उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर एक पुरुष, उसकी पत्नी, एक वृद्ध महिला और 2 लड़कों को मृत पाया गया। उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।
 
अधिकारी ने कहा कि बंदु पाटिल नामक व्यक्ति के खेत के पास से गुजर रहे एक ग्रामीण ने देखा कि पांच लोग अचेत पड़े हैं और उनके पास एक बच्ची रो रही है। उन्होंने इन लोगों को जगाने की कोशिश की लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने गांव के प्रधान और पुलिस को सूचित किया।
 
पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और सभी लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
 
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऐसी आशंका है कि पैदल जा रहे परिवार के सदस्य जंगली जानवरों से फसलों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए लगायी बिजली की तार के संपर्क में आ गए होंगे। एरंडोल में मामला दर्ज किया जा रहा है और मृतकों के परिवार के सदस्यों की तलाश जारी है।
edited by : Nrapendra Gupta 

