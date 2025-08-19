कोंकण व घाट क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी, 20 अगस्त तक अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान

Heavy rain alert in Maharashtra:
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई (Mumbai) और राज्य के मध्य हिस्से के घाट क्षेत्रों सहित कोंकण (Konkan) के लिए मंगलवार को 'रेड अलर्ट' जारी किया गया, जहां 20 अगस्त तक अत्यधिक भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने यह जानकारी दी। इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरि और पालघर जिलों के लिए बुधवार सुबह तक 'रेड अलर्ट' जारी रहेगा।ALSO READ: भारी बारिश से मुंबई ठप, स्कूल, कॉलेज और दफ्तर बंद, BMC की अपील
इसने कहा कि बारिश की गतिविधि एक दबाव क्षेत्र से जुड़ी है, जो मंगलवार सुबह दक्षिण ओडिशा और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरा और 12 घंटे के भीतर इसके कमजोर होकर कम दबाव वाले क्षेत्र में तब्दील होने का पूर्वानुमान है। पूर्वानुमान के अनुसार महाराष्ट्र में 21 अगस्त तक भारी बारिश जारी रहेगी जिसकी तीव्रता कोंकण, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों और तटीय जिलों में सबसे अधिक रहने की संभावना है।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta