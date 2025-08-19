कोंकण व घाट क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी, 20 अगस्त तक अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान

के अनुसार कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में व्यापक बारिश होने का अनुमान है तथा कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। विभाग ने मराठवाड़ा में कुछ स्थानों पर मंगलवार और बुधवार को भारी वर्षा के साथ हल्की से लेकर व्यापक बारिश तथा राज्य के कुछ भागों में बिजली चमकने और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है।