कोंकण व घाट क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी, 20 अगस्त तक अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , मंगलवार, 19 अगस्त 2025 (17:25 IST)
Heavy rain alert in Maharashtra: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई (Mumbai) और राज्य के मध्य हिस्से के घाट क्षेत्रों सहित कोंकण (Konkan) के लिए मंगलवार को 'रेड अलर्ट' जारी किया गया, जहां 20 अगस्त तक अत्यधिक भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने यह जानकारी दी। इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरि और पालघर जिलों के लिए बुधवार सुबह तक 'रेड अलर्ट' जारी रहेगा।ALSO READ: भारी बारिश से मुंबई ठप, स्कूल, कॉलेज और दफ्तर बंद, BMC की अपील
 
भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना : आईएमडी के अनुसार कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में व्यापक बारिश होने का अनुमान है तथा कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। विभाग ने मराठवाड़ा में कुछ स्थानों पर मंगलवार और बुधवार को भारी वर्षा के साथ हल्की से लेकर व्यापक बारिश तथा राज्य के कुछ भागों में बिजली चमकने और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है।ALSO READ: Weather Updates : बारिश से कई राज्यों में तबाही, महाराष्ट्र में 200 से अधिक लोग फंसे, किश्तवाड़ में मरने वालों की संख्या 63
 
इसने कहा कि बारिश की गतिविधि एक दबाव क्षेत्र से जुड़ी है, जो मंगलवार सुबह दक्षिण ओडिशा और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरा और 12 घंटे के भीतर इसके कमजोर होकर कम दबाव वाले क्षेत्र में तब्दील होने का पूर्वानुमान है। पूर्वानुमान के अनुसार महाराष्ट्र में 21 अगस्त तक भारी बारिश जारी रहेगी जिसकी तीव्रता कोंकण, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों और तटीय जिलों में सबसे अधिक रहने की संभावना है।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

