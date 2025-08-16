मुंबई में भारी बारिश के बीच भूस्खलन के कारण 2 लोगों की मौत

2 people died due to landslide in Mumbai :
मुंबई के विक्रोली (Vikhrol) में भारी बारिश (heavy rain) के बीच हुए भूस्खलन (landslide) के कारण 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। स्थानीय अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना विक्रोली पार्क साइट (Vikhroli Park Site) के वर्षा नगर में देर रात करीब 2 बजकर 39 मिनट पर हुई।ALSO READ: पीओके से पाकिस्तान तक बारिश ने मचाई तबाही, 200 की मौत
अधिकारी ने बताया कि अग्निशमन विभाग, स्थानीय पुलिस और महानगर पालिका के कर्मचारियों सहित आपातकालीन मोचन दल तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि मृतकों की पहचान शालू मिश्रा (19) और सुरेश मिश्रा (50) के रूप में हुई है तथा घायलों में आरती मिश्रा (45) और ऋतुराज मिश्रा (20) शामिल हैं जिनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र के अन्य निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta