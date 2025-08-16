janma asthmi

मुंबई में भारी बारिश के बीच भूस्खलन के कारण 2 लोगों की मौत

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , शनिवार, 16 अगस्त 2025 (10:48 IST)
2 people died due to landslide in Mumbai : मुंबई के विक्रोली (Vikhrol) में भारी बारिश (heavy rain) के बीच हुए भूस्खलन (landslide) के कारण 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। स्थानीय अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना विक्रोली पार्क साइट (Vikhroli Park Site) के वर्षा नगर में देर रात करीब 2 बजकर 39 मिनट पर हुई।ALSO READ: पीओके से पाकिस्तान तक बारिश ने मचाई तबाही, 200 की मौत
 
एक पहाड़ी से मिट्टी और पत्थर एक झोपड़ी पर गिर गए : बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) के एक अधिकारी ने बताया कि पास की एक पहाड़ी से मिट्टी और पत्थर एक झोपड़ी पर गिर गए जिससे एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए। उन्होंने कहा कि घायलों को स्थानीय निकाय द्वारा संचालित राजावाडी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनमें से 2 को मृत घोषित कर दिया।ALSO READ: Weather Update: यूपी बिहार में भारी बारिश का अलर्ट, उत्तराखंड समेत देशभर में कैसा रहेगा मौसम?
 
अधिकारी ने बताया कि अग्निशमन विभाग, स्थानीय पुलिस और महानगर पालिका के कर्मचारियों सहित आपातकालीन मोचन दल तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि मृतकों की पहचान शालू मिश्रा (19) और सुरेश मिश्रा (50) के रूप में हुई है तथा घायलों में आरती मिश्रा (45) और ऋतुराज मिश्रा (20) शामिल हैं जिनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र के अन्य निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है।(भाषा)
 
