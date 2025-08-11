नवी मुंबई के अस्पताल के बेसमेंट में लगी आग, सभी मरीजों को निकाला सुरक्षित बाहर

नवी मुंबई (Navi Mumbai) के नेरूल स्थित एक निजी अस्पताल के बेसमेंट में सोमवार को आग (Fire) लग गई। हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई क्योंकि कुछ मरीज खुद बाहर आ गए जबकि कुछ को दमकलकर्मियों ने सुरक्षित निकाल लिया। एक स्थानीय अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वाशी दमकल केंद्र के अधिकारी रोहन कोकाटे ने बताया कि यह घटना दोपहर 12 बजे सेक्टर-6 स्थित एक अस्पताल की है।