janma asthmi

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






नवी मुंबई के अस्पताल के बेसमेंट में लगी आग, सभी मरीजों को निकाला सुरक्षित बाहर

Advertiesment
हमें फॉलो करें Fire broke out in the basement of a hospital in Navi Mumbai

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

ठाणे , सोमवार, 11 अगस्त 2025 (16:44 IST)
Fire in the basement of the hospital : नवी मुंबई (Navi Mumbai) के नेरूल स्थित एक निजी अस्पताल के बेसमेंट में सोमवार को आग (Fire) लग गई। हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई क्योंकि कुछ मरीज खुद बाहर आ गए जबकि कुछ को दमकलकर्मियों ने सुरक्षित निकाल लिया। एक स्थानीय अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वाशी दमकल केंद्र के अधिकारी रोहन कोकाटे ने बताया कि यह घटना दोपहर 12 बजे सेक्टर-6 स्थित एक अस्पताल की है।ALSO READ: इराक के मॉल में भीषण आग, 60 से ज्यादा लोगों की मौत
 
21 मरीज सुरक्षित निकले बाहर : कोकाटे ने कहा कि घटना के समय अस्पताल में 21 मरीज थे। 10 को दमकलकर्मियों ने बचा लिया जबकि अन्य खुद सुरक्षित बाहर निकल आए। बीस मरीजों को अब पनवेल के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि एक व्यक्ति को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

अधिकारी ने बताया कि दमकल की 5 गाड़ियों को काम पर लगाया गया और लगभग एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। कोकाटे ने बताया कि बेसमेंट पूरी तरह जलकर खाक हो गया और अन्य मंजिलों तक भी धुआं फैल गया। अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Tesla की दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार करने की योजना

सम्बंधित जानकारी

होम
जन्माष्टमी
Shorts
फोटो
Reels