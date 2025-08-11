Maharashtra : सपकाल ने BJP पर लगाया चुनाव प्रक्रिया लूटने का आरोप, बताया लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश

Harshwardhan Sapkal accuses BJP of vote theft:
महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल (Harshvardhan Sapkal) ने सोमवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर वोट चोरी (vote theft) के जरिए चुनावी प्रक्रिया लूटने का आरोप लगाया और इसे देश में लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश करार दिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पिछले सप्ताह चुनावी धांधली के दावे के बाद कांग्रेस ने एक वेब पोर्टल शुरू किया है जिसके जरिए लोग निर्वाचन आयोग से जवाबदेही तय करने की मांग दर्ज कर सकते हैं और साथ ही लोग डिजिटल मतदाता सूची की मांग का समर्थन जता सकते हैं।ALSO READ: वोट चोरी के खिलाफ एक्शन में कांग्रेस, लांच किया कैंपेन, जानिए क्या है इस वेब पेज में खास?
राहुल ने यह भी आरोप लगाया था कि 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस के इस संदेह की पुष्टि की कि चुनाव चुराया गया। निर्वाचन आयोग ने राहुल से अपने दावों को प्रमाणित करने के लिए एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा है।
भाजपा ने वोट चोरी करके पूरी चुनावी प्रक्रिया को लूट लिया :
सपकाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पिछले साल के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव ने इस चोरी को उजागर कर दिया। लोकतंत्र क्या है? यह जनता है, उन्हें दिया गया वोट का अधिकार है और एक व्यक्ति, एक वोट का सिद्धांत है। भाजपा ने वोट चोरी करके पूरी चुनावी प्रक्रिया को लूट लिया। यह लोकतंत्र को खत्म करने की उनकी साजिश है। देश में अब 'करो या मरो' की स्थिति है और सभी विपक्षी दलों व नागरिकों को इसका डटकर विरोध करना चाहिए।ALSO READ: राहुल गांधी को चुनाव आयोग का नोटिस, शकुन रानी के 2 बार के वोटिंग के दावे का मांगा सबूत
नोटिस पर कहा कि 'उल्टा चोर कोतवाल' को डांटे : उन्होंने राहुल गांधी की वोट चोरी टिप्पणी को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा भेजे नोटिस पर कहा कि 'उल्टा चोर कोतवाल' को डांटे। सपकाल ने पुणे में आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला के इतर ये टिप्पणियां कीं। वरिष्ठ नेता ने कांग्रेस नेताओं के भाजपा में शामिल होने की चर्चाओं को प्रोपेगैंडा करार दिया।
इस कार्यशाला में वरिष्ठ कांग्रेस नेता बाबासाहेब थोराट, विजय वडेट्टीवार, सतेज पाटिल और विश्वजीत कदम मौजूद थे। पार्टी अधिकारियों के मुताबिक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के वीडियो लिंक के जरिए कार्यशाला को संबोधित करने की संभावना है।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta