Maharashtra : सपकाल ने BJP पर लगाया चुनाव प्रक्रिया लूटने का आरोप, बताया लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश

महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल (Harshvardhan Sapkal) ने सोमवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर वोट चोरी (vote theft) के जरिए चुनावी प्रक्रिया लूटने का आरोप लगाया और इसे देश में लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश करार दिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पिछले सप्ताह चुनावी धांधली के दावे के बाद कांग्रेस ने एक वेब पोर्टल शुरू किया है जिसके जरिए लोग निर्वाचन आयोग से जवाबदेही तय करने की मांग दर्ज कर सकते हैं और साथ ही लोग डिजिटल मतदाता सूची की मांग का समर्थन जता सकते हैं।