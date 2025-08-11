Tesla की दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार करने की योजना

Tesla's charging network: अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनी टेस्ला (Tesla) दिल्ली-एनसीआर, मुंबई और बेंगलुरु में अपने सुपर चार्जिंग नेटवर्क (charging network) का विस्तार करने की योजना बना रही है। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। कंपनी की योजना सितंबर तक भारत में आपूर्ति शुरू करने की है।

सुपरचार्जिंग स्टेशन खोलने की योजना : टेस्ला की क्षेत्रीय निदेशक (दक्षिण पूर्व एशिया) इसाबेल फैन ने राष्ट्रीय राजधानी के एयरोसिटी में भारत के अपने दूसरे अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कंपनी गुरुग्राम और नोएडा के अलावा साकेत में भी एक और सुपरचार्जिंग स्टेशन खोलने की योजना बना रही है। टेस्ला ने पिछले महीने मुंबई में अपना पहला अनुभव केंद्र खोला था और साथ ही 59.89 लाख रुपए से शुरू होने वाली अपनी मॉडल वाई कार भी पेश की थी।

दिल्ली और मुंबई कंपनी की प्राथमिकता : उन्होंने कहा कि दिल्ली और मुंबई कंपनी की प्राथमिकता हैं। अगले कुछ हफ्तों में कंपनी गुरुग्राम में अपना सुपरचार्जिंग स्टेशन खोलेगी, जिसके बाद साकेत (दक्षिण दिल्ली) और नोएडा में भी अन्य स्टेशन खोले जाएंगे। इसाबेल ने कहा कि टेस्ला मुंबई के लोअर परेल, नवी मुंबई और ठाणे में सुपरचार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रही है, जो बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मौजूदा स्टेशन के अतिरिक्त होंगे।





उन्होंने कहा कि इसके अलावा कंपनी बैंगलुरु में भी विस्तार करेगी। इसाबेल ने यह भी बताया कि कंपनी जल्द ही भारत में अपनी मोबाइल सेवा, रिमोट डायग्नोस्टिक्स, सर्विस सेंटर और अन्य सेवाएं शुरू करेगी।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta