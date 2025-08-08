sawan somwar

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Share bazaar : विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी से Sensex और Nifty में शुरुआती कारोबार में रही गिरावट

Advertiesment
हमें फॉलो करें Mumbai Stock Exchange

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , शुक्रवार, 8 अगस्त 2025 (10:41 IST)
Share bazaar News: विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी और अमेरिकी शुल्क संबंधी चिंताओं के बीच सेंसेक्स और निफ्टी में शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) शुरुआती कारोबार में 242.24 अंक की गिरावट के साथ 80,381.02 अंक पर और एनएसई निफ्टी (BSE Sensex) 54.85 अंक फिसलकर 24,541.30 अंक पर आ गया।
 
इन प्रमुख कंपनियों के शेयरों में रहा उतार-चढ़ाव : सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से भारती एयरटेल, इन्फोसिस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इटर्नल (पूर्व जोमैटो), ऐक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक के शेयर नुकसान में रहे। हालांकि, टाइटन, बजाज फाइनेंस, एनटीपीसी और बजाज फिनसर्व के शेयर में तेजी दर्ज की गई।ALSO READ: Share bazaar: विदेशी पूंजी की निकासी से शेयर बाजार में आई गिरावट, Sensex 131 और Nifty 23 अंक फिसला
 
एशियाई (Asian) और अमेरिकी (American) बाजारों में : एशियाई बाजारों में चीन का शंघाई एसएसई कम्पोजिट और जापान का निक्की 225 फायदे में रहे जबकि हांगकांग का हैंगसेंग तथा दक्षिण कोरिया का कॉस्पी नुकसान में रहे। अमेरिकी बाजार गुरुवार को मिलेजुले रुख के साथ बंद हुए थे।ALSO READ: Share Market Today: उतार चढ़ावभरे कारोबार में शेयर बाजार में Sensex और Nifty स्थिर रुख के साथ बंद
 
ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) 66.42 डॉलर प्रति बैरल पर और एफआईआई (FII) गुरुवार को बिकवाल रहे : अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.69 प्रतिशत फिसलकर 66.42 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) गुरुवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 4,997.19 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। दूसरी ओर घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) ने पिछले कारोबारी सत्र में 10,864.04 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

राहुल गांधी की डिनर पॉलिटिक्स, यह दिग्गज थे शामिल, 'वोट चोरी' पर बनी प्लानिंग

सम्बंधित जानकारी

होम
रक्षा बंधन
Shorts
फोटो
Reels