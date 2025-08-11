निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया संशोधित आयकर विधेयक, सभी सिफारिशें स्वीकार

विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि प्रवर समिति की लगभग सभी सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं। इसके अलावा हितधारकों से ऐसे बदलावों के बारे में सुझाव प्राप्त हुए हैं, जो प्रस्तावित कानूनी अर्थ को और अधिक सटीक रूप से व्यक्त करेंगे। सरकार ने गत 13 फरवरी को लोकसभा में आयकर विधेयक, 2025 पेश किया था। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति ने इसमें कुछ बदलाव की सिफारिश की थी। उक्त विधेयक को शुक्रवार को सदन में वापस ले लिया गया।