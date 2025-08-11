Festival Posters

दो मतदाता पहचान पत्र रखने के मामले में क्या बोले बिहार के डिप्टी सीएम सिन्हा

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

पटना , सोमवार, 11 अगस्त 2025 (16:09 IST)
Vijay Kumar Sinha's statement in the 2 voter ID card case: निर्वाचन आयोग से कथित तौर पर 2 मतदाता पहचान पत्र रखने के मामले में नोटिस मिलने के बाद बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार को कहा कि वह संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं और वह आयोग के प्रश्नों का जवाब देंगे। निर्वाचन आयोग ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता सिन्हा को कथित तौर पर 2 मतदाता पहचान पत्र रखने और 2 स्थानों पर मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के कारण रविवार को नोटिस जारी किया था।
 
मैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसा नहीं : आलोचनाओं के घेरे में आए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता सिन्हा ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मैं देश के संविधान और सभी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करता हूं। मैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसा नहीं हूं। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता यादव और कांग्रेस ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत प्रकाशित मतदाता सूची के मसौदे में बिहार में कथित रूप से 2 अलग-अलग स्थानों पर सिन्हा का नाम होने को लेकर भाजपा नेता पर निशाना साधा था।ALSO READ: बिहार सरकार ने सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव समेत प्रमुख नेताओं की बढ़ाई सुरक्षा
 
मेरे पास सबूत हैं : सिन्हा ने इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि पहले मेरे और मेरे परिवार के सदस्यों के नाम बांकीपुर विधानसभा सीट पर सूचीबद्ध थे। अप्रैल 2024 में मैंने लखीसराय से अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया था। मैंने बांकीपुर से अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम हटाने के लिए भी एक प्रपत्र भरा था। मेरे पास सबूत हैं।
 
उन्होंने कहा था कि किसी कारणवश मेरा नाम बांकीपुर से नहीं हटाया गया और यह मसौदा मतदाता सूची में दिखाई दिया। मैंने 'बूथ स्तरीय' अधिकारी को फोन करके एक लिखित आवेदन दिया। मेरे पास बांकीपुर से मेरा नाम हटाने का अनुरोध करने की रसीद है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्हें नोटिस जारी कर 14 अगस्त तक जवाब देने का निर्देश दिया।ALSO READ: Bihar SIR : 9 दिन बीते, मसौदा सूची पर नहीं आई किसी भी दल की आपत्ति, बिहार चुनाव को लेकर बोला इलेक्शन कमीशन

अधिकारियों ने बताया था कि आयोग ने 2 मतदाता पहचान पत्र रखने को लेकर तेजस्वी यादव को भी नोटिस जारी किया था और इनमें से एक पहचान पत्र आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया है।(भाषा)
 
