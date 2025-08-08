एसबीआई का पहली तिमाही में एकल शुद्ध लाभ 12 प्रतिशत बढ़कर हुआ 19160 करोड़ रुपए

भारतीय स्टेट बैंक ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि अप्रैल-जून तिमाही में उसकी कुल आय बढ़कर 1,35,342 करोड़ रुपए हो गई, जो 1 साल पहले 1,22,688 करोड़ रुपए थी। बैंक द्वारा अर्जित ब्याज आय बढ़कर 1,17,996 करोड़ रुपए हो गई जबकि पिछले वर्ष की इसी तिमाही में यह 1,11,526 करोड़ रुपए थी। परिचालन लाभ भी सालाना आधार पर 26,449 करोड़ रुपए से बढ़कर 30,544 करोड़ रुपए हो गया।