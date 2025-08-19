Festival Posters

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, मंगलवार, 19 अगस्त 2025 (17:20 IST)
Redmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।  रेडमी 15 में सबसे बड़ी खूबी इसकी 7000mAh बैटरी है, जो ग्लोबल मार्केट में शाओमी की अब तक की सबसे बड़ी बैटरी है।

इसे चार्ज करने के लिए 33W फास्ट चार्जिंग और 18W रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। यानी यह फोन दूसरे डिवाइज को भी चार्ज कर पाएगा। कंपनी का दावा है कि एक बार चार्ज करने पर यह 2 दिन तक का बैकअप दे सकता है। फोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6s जेन 3 प्रोसेसर से लैस है। यह प्रोसेसर हाइपर OS 2.0 पर बेस्ड एंड्रॉएड 15 पर काम करता है। इसमें 8GB रैम दी गई है, जिसे वर्चुअल रैम सपोर्ट से 16GB तक बढ़ाया जा सकता है।

स्टोरेज के लिए 256GB की इंटरनल मैमोरी दी गई है, जिसे माइक्रो SD कार्ड से 2TB तक बढ़ाया जा सकता है। स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। यह कैमरा मॉड्यूल आयताकार है और ऊपरी बाईं ओर वर्टिकली अलाइन्ड है और इसके दायीं ओर एक LED फ्लैश है। रियर पैनल पर रेडमी लोगो नीचे बाईं ओर देखा जा सकता है। रेडमी 15 तीन कलर ऑप्शन मिडनाइट ब्लैक, फ्रॉस्टेड व्हाइट और सैंडी पर्पल के साथ मिलेगा।

इनमें से सैंडी पर्पल वैरिएंट में रेत के लहरों जैसा अनोखा पैटर्न है, जो इसे खास बनाता है, जबकि अन्य दो रंगों में मेट फिनिश है। फोन में 6.9 इंच डिस्प्ले है, यह डिस्प्ले 3 तरफ से पतले बेजल्स के साथ डिजाइन किया गया है, जबकि नीचे का बेजल थोड़ा मोटा है। स्मार्टफोन में 5G में 50MP डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें AI बेस्ड डायनामिक शॉट, AI इरेजर और AI स्काई एनहान्समेंट जैसे फीचर्स जोड़े गए हैं। वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 8MP फ्रंट कैमरा से लैस है। फोन को 6GB और 8GB RAM ऑप्शन के साथ बाजार में उतारा गया है।
फोन डिजाइन के साथ IP64 डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंस तकनीक से लैस है, जो इसे हल्के पानी और धूल से सुरक्षा देता है। रेडमी 15 5G स्मार्टफोन में एयरोस्पेस-ग्रेड मेटल फिनिश वाला स्लीक डिजाइन दिया गया है। स्मार्टफोन फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और डॉल्बी-सर्टिफाइड ऑडियो के साथ 200% सुपर वॉल्यूम की सुविधा है, जो इसे मल्टीमीडिया के लिए आकर्षक बनाता है।

