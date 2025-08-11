Hanuman Chalisa

Lava का सस्ता स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, 50MP कैमरा, 5000mAh और जानिए क्या है खास

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

सोमवार, 11 अगस्त 2025 (17:09 IST)
Lava ने अपना सस्ता 5जी स्मार्टफोन Blaze AMOLED 2 लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन में कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं। AMOLED डिस्प्ले, 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी ने अपने सस्ते स्मार्टफोन्स से चीनी कंपनियों शाओमी, ओप्पो, रियलमी, वीवो और इनफिनिक्स आदि को कड़ी टक्कर दी है। लावा के 10,000 रुपए से कम वाले फोन की अच्छी डिमांड देखने को मिली है। लावा का यह बजट फोन 6.67 इंच के FHD+ डिस्प्ले के साथ आता है। फोन का डिस्प्ले 120Hz हाई रिफ्रेश रेट और इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर को सपोर्ट करता है। 
कम कीमत में धमाकेदार ऑफर्स
Lava Blaze AMOLED 2 5G को कंपनी ने एक ही स्टोरेज वेरिंट 6GB RAM + 128GB में लॉन्च किया है। फोन की कीमत 13,499 रुपए है। इसे फेदर व्हाइट और मिडनाइट ब्लैक कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है। फोन की पहली सेल 16 अगस्त को दिन के 12 बजे ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon पर आयोजित की जाएगी। पहली सेल में फोन की खरीद पर कंपनी डिस्काउंट भी ऑफर करेगी। साथ ही, यूजर्स को डोरस्टेप ऑफ्टर सेल सर्विस मुहैया कराई जाएगी।
 
सस्ते स्मार्टफोन में शानदार फीचर्स 
इस फोन में कंपनी ने MediaTek Dimensity 7060 प्रोसेसर इस्तेमाल किया है। फोन में 6GB LPDDR5 रैम के साथ 128GB UFS 3.1 स्टोरेज मिलता है। फोन की रैम और स्टोरेज को एक्सपेंड किया जा सकता है। स्मार्टफोन 5000mAh बैटरी के साथ 33W फास्ट चार्जिंग फीचर को सपोर्ट करता है। इस फोन में गेमिंग के लिए डेडिकेटेड कूलिंग चेंबर दिया गया है। फोन Android 15 पर काम करता है। कंपनी अगले दो साल तक फोन में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का अपग्रेड देगी।
 
कैसा है स्मार्टफोन का कैमरा
Lava Blaze AMOLED 2 के बैक में डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। फोन में 50MP का मेन कैमरा दिया गया है। इसके साथ एक और सेकेंडरी कैमरा मिलेगा। फोन के बैक में LED फ्लैश लाइट भी दी गई है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए लावा के इस फोन में 8MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा।

