नांदेड़ में भारी बारिश के बाद 200 से अधिक लोग फंसे, बचाव कार्यों के लिए सेना बुलाई गई

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

छत्रपति संभाजीनगर , सोमवार, 18 अगस्त 2025 (15:12 IST)
Heavy rain in Nanded: महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले (Nanded district) में भारी बारिश (Heavy rain) के बीच विभिन्न गांवों में 200 से अधिक लोग फंस गए हैं, जिसके बाद प्राधिकारियों को बचाव और राहत कार्यों के लिए भारतीय सेना की मदद लेनी पड़ रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सोमवार और मंगलवार को भारी बारिश का अनुमान जताते हुए नांदेड़ जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
 
सेना की एक टुकड़ी बुलाई : नांदेड़ के जिलाधिकारी राहुल कार्डिले ने कहा कि जिला प्रशासन ने बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारतीय सेना की एक टुकड़ी बुलाई है। उन्होंने कहा कि नांदेड़ के मुखेड इलाके में 15 सदस्यों वाली सेना की एक टुकड़ी तैनात की जाएगी। बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है। मैंने पड़ोसी राज्य तेलंगाना के सिंचाई विभाग के सचिव से फोन पर बात की है।ALSO READ: मुंबई में भारी बारिश, रेड अलर्ट के बाद स्कूल-कॉलेजों में छुट्‍टी, BMC की लोगों से अपील
 
एसडीआरएफ ने 21 लोगों को बचाया : जिलाधिकारी ने बताया कि राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) ने रविवार को भारी बारिश के बीच मुखेड तालुका के रावणगांव और हसनाल गांवों में फंसे 21 लोगों को बचाया। उन्होंने बताया कि तालुका के रावणगांव, हसनाल, भासवाडी और भिंगोली गांवों में 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं और उन्हें बचाने के प्रयास जारी हैं।ALSO READ: Weather Update : जोर पकड़ेगा मानसून, बंगाल से मध्यप्रदेश तक फिर होगी भारी बारिश
 
उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर लातूर में तैनात बचाव दलों को हम यहां बुलाएंगे। बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है और हमें हदगांव, हिमायतनगर और किनवट में टीम की जरूरत पड़ सकती है। गोदावरी बेसिन के किनारे बसे गांवों को अलर्ट कर दिया गया है। रविवार को छत्रपति संभाजीनगर, जालना, नांदेड़ और परभणी जिलों के 80 राजस्व मंडलों में 65 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई। नांदेड़ के मार्खेल सर्कल में सबसे अधिक 154.75 मिलीमीटर बारिश हुई।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

