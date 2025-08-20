Festival Posters

CM रेखा गुप्‍ता पर हमला करने वाले की मां बोली, वो डॉग को लेकर दुखी था, मेरा बेटा पशु प्रेमी है, मुझे कोई अफसोस नहीं

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, बुधवार, 20 अगस्त 2025 (12:52 IST)
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। पुलिस आरोपी राजेश खिमजी से पूछताछ कर रही है। इस बीच आरोपी राजेश की मां भानु बेन का बयान सामने आया है। उन्‍होंने कहा है कि उनका बेटा पशु प्रेमी है और डॉग को सडकों से हटाए जाने वाले आदेश के बाद बहुत दुखी था। वो इस वजह से दिल्ली गया था।

एक तरह से आरोपी राजेश खिमजी की मां ने सीएम रेखा पर किए गए हमले को लेकर अपने बेटे का बचाव किया है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने राजेश खिमजी की मां से संपर्क किया था। पुलिस ने जब खिमजी की मां से बात की तो उन्होंने इस घटना पर कोई अफसोस नहीं जताया।

सीएम की सुरक्षा पर सवाल : आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को उस वक्त हमला किया जब वह जनसुनवाई कर रही थीं। शुरुआती जानकारी में पता चला कि आरोपी शख्स ने सीएम गुप्ता को कथित रूप से थप्पड़ जड़ने से पहले उनका हाथ भी अपनी तरफ खींचा था। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने आरोपी शख्स को हिरासत में ले लिया है। पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है। इस हमले के बाद अब सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं।

कौन है राजेश खिमजी : पुलिस ने आरोपी शख्स की पहचान राजेश भाई खिमजी के रूप में की गई है। वो गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। इस घटना को लेकर सीएम ऑफिस की ओर से बयान जारी किया गया है। इस बयान में कहा गया है कि जनसुनवाई के दौरान हमला किया गया। डीसीपी और स्पेशल सेल मौके पर आई। मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई है।

राजेश ने पहले की थी रेकी : पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी राजेश खिमजी ने रेखा गुप्ता पर हमला करने से पहले उनके आवास की रेकी की थी। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने रात सिविल लाइंस इलाके में ही गुजारी थी। सीएम की जनसुनवाई की सूचना उसे मोबाइल फोन से मिली थी। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह इस जनसुनवाई में हमला करने के उद्देश्य से ही आया था। उसके पास किसी तरह की कोई शिकायत नहीं थी।

जनसुनवाई में मारा थप्पड़ : पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी ने पहले सीएम रेखा गुप्ता का हाथ पकड़कर खींचा और बाद में उन्हें कथित रूप से थप्पड़ जड़ दिया। आरोपी शख्स की उम्र 35 साल के करीब बताई जा रही है। पुलिस फिलहाल आरोप से पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है।
Edited By: Navin Rangiyal

