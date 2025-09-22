Navratri

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






उड़ते विमान में कॉकपिट में घुसने की कोशिश, एयर इंडिया की उड़ान में हड़कंप

Advertiesment
हमें फॉलो करें air india

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, सोमवार, 22 सितम्बर 2025 (16:46 IST)
Attempt to enter cockpit of Air India plane: एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक यात्री ने कॉकपिट में घुसने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि यात्री टॉयलेट जाना चाहता था, इसके चलते उसने कॉकपिट खोलने की कोशिश की। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX-1086 ने सोमवार की सुबह 8 बजे बेंगलुरु से वाराणसी के लिए उड़ान भरी थी। 
 
यात्री ने कॉकपिट खोलने की कोशिश की : एयर इंडिया की फ्लाइट बेंगलुरु से वाराणसी जा रही थी। इस दौरान जैसे ही एक यात्री ने कॉकपिट खोलने की कोशिश की विमान में हड़कंप मच गया। जिस समय यह घटना हुई विमान हवा में था। कहा जा रहा है कि डर के कारण पायलट ने अंदर से कॉकपिट को लॉक कर दिया था। जानकारी के मुताबिक ऐसा करने वाला व्यक्ति अपने 8 साथियों के साथ विमान में यात्रा कर रहा था। उसके साथ यात्रा कर रहे सभी 9 यात्रियों को सीआईएसएफ के हवाले कर दिया गया है। 
 
क्या कहा एयर इंडिया ने : एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि वाराणसी जाने वाली हमारी एक उड़ान में हुई एक घटना के बारे में मीडिया रिपोर्टों की जानकारी मिली है। एक यात्री शौचालय ढूंढते हुए कॉकपिट के प्रवेश क्षेत्र में पहुंच गया था। प्रवक्ता ने कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और उनसे कोई समझौता नहीं किया गया है। लैंडिंग के समय संबंधित अधिकारियों को इस मामले की सूचना दे दी गई थी। फिलहाल इसकी जांच चल रही है। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

पंजाब में राहत पैकेज को राहुल गांधी ने बताया अन्‍याय, वीडियो शेयर कर PM मोदी से की यह अपील

सम्बंधित जानकारी

होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels