Air India और Air India Express को कितना हुआ घाटा, सरकार ने लोकसभा में जारी किए आंकड़े

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 21 अगस्त 2025 (16:41 IST)
Air India and Air India Express News : नागर विमानन मंत्रालय के अनुसार, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस को मार्च 2025 में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर 9,568.4 करोड़ रुपए का कर-पूर्व घाटा हुआ। पिछले वित्त वर्ष में, अकासा एयर और स्पाइसजेट ने क्रमशः 1,983.4 करोड़ रुपए और 58.1 करोड़ रुपए का कर-पूर्व घाटा दर्ज किया, जबकि इंडिगो ने 7,587.5 करोड़ रुपए का कर-पूर्व लाभ दर्ज किया। ये आंकड़े नागर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर के रूप में साझा किए। ये अनंतिम आंकड़े हैं।
 
टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया को कर-पूर्व 3,890.2 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, जबकि इसकी शाखा एयर इंडिया एक्सप्रेस, जो लंबे समय से लाभदायक थी, ने 2024-25 में 5,678.2 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया। घाटे में चल रही एयर इंडिया और मुनाफे में चल रही एयर इंडिया एक्सप्रेस को जनवरी 2022 में टाटा समूह ने अधिग्रहित कर लिया था।
आंकड़ों के अनुसार, एयर इंडिया का कर्ज 26,879.6 करोड़ रुपए था, जबकि इंडिगो का कर्ज 67,088.4 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। आंकड़ों के अनुसार, एयर इंडिया एक्सप्रेस, अकासा एयर और स्पाइसजेट का कर्ज क्रमशः 617.5 करोड़ रुपए, 78.5 करोड़ रुपए और 886 करोड़ रुपए था। (भाषा)
