Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






बिहार में 241 सीटों पर आज थमेगा प्रचार का शोर, कौन कहां करेगा प्रचार?

Advertiesment
हमें फॉलो करें bihar election

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , मंगलवार, 4 नवंबर 2025 (09:41 IST)
Latest News Today Live Updates in Hindi : बिहार की 241 सीटों पर आज विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर आज शाम थम जाएगा। 6 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले आज सभी दल मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करेंगे। पल  पल की जानकारी...


09:55 AM, 4th Nov
दिल्ली-NCR में मंगलवार को भी दिल्ली में लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। दिवाली के बाद से ही यहां की हवा में जहर घुला हुआ है। विवेक विहार और आरकेपुरम में तो AQI 400 के पार पहुंच गया। प्रदूषण से निपटने के लिए एंटी-स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ALSO READ: दिल्ली की हवा जहरीली, क्या है 12 इलाकों में प्रदूषण का हाल?

08:08 AM, 4th Nov
मध्यप्रदेश में इंदौर के पास स्थित भेरू घाट में एक बस के खाई में गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ALSO READ: ओंकारेश्वर से उज्जैन जा रही बस खाई में गिरी, 3 की मौत

07:52 AM, 4th Nov
-बिहार में 241 विधानसभा सीटों पर आज शाम 5 बजे थम जाएगा पहले चरण का चुनाव प्रचार। 6 नवंबर को होगा मतदान। 
-पीएम मोदी आज बिहार में ‘मेरा बूथ सबसे मजबूत’ महिला संवाद कार्यक्रम के तहत महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे।
-भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा बिहार के कोईवरल में जनसभा करेंगे। वे आज गयाजी में रोड शो भी करेंगे।
-पूर्व भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के दरभंगा, मोतिहारी और बेतिया में जनसभा करेंगे।
-कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
-नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार के औरंगाबाद, कुटुम्बा और वजीरगंज में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे।
-नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज आज राज्य में मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करेंगे।

07:46 AM, 4th Nov
भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज वर्ल्ड कप जीतने के बाद पहली बार दिल्ली आएगी। कल सुबह नाश्ते पर होगी पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

ओंकारेश्वर से उज्जैन जा रही बस खाई में गिरी, 3 की मौत

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels