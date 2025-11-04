Latest News Today Live Updates in Hindi : बिहार की 241 सीटों पर आज विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर आज शाम थम जाएगा। 6 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले आज सभी दल मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करेंगे। पल पल की जानकारी...
09:55 AM, 4th Nov
दिल्ली-NCR में मंगलवार को भी दिल्ली में लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। दिवाली के बाद से ही यहां की हवा में जहर घुला हुआ है। विवेक विहार और आरकेपुरम में तो AQI 400 के पार पहुंच गया। प्रदूषण से निपटने के लिए एंटी-स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ALSO READ: दिल्ली की हवा जहरीली, क्या है 12 इलाकों में प्रदूषण का हाल?