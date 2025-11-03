कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता, 2 पुराने आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़

सुरक्षाबलों ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के दमहाल हंजीपोरा के वन क्षेत्र में एक संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान 2 पुराने आतंकवादी ठिकानों का भंडाफोड़ किया। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि विशिष्ट खुफिया जानकारी मिलने के बाद 9 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस ने संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया।