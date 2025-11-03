Dharma Sangrah

कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता, 2 पुराने आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़

सुरेश एस डुग्गर

जम्‍मू , सोमवार, 3 नवंबर 2025 (11:32 IST)
Major success for security forces in Kulgam : सुरक्षाबलों ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के दमहाल हंजीपोरा के वन क्षेत्र में एक संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान 2 पुराने आतंकवादी ठिकानों का भंडाफोड़ किया। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि विशिष्ट खुफिया जानकारी मिलने के बाद 9 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस ने संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया।
अधिकारी ने बताया कि अमदाबाद और नेंगरीपोरा वन क्षेत्रों के बीच 2 पुराने ठिकानों का पता लगाया गया और बाद में उन्हें नष्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ठिकानों से गैस सिलेंडर और कपड़े सहित कुछ सामान बरामद किया गया है, जबकि आगे की जांच जारी है।

