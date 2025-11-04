ललन सिंह ने गरीबों पर कह दी ऐसी बात, वायरल वीडियो पर मचा बवाल, चुनाव आयोग पर भी उठे सवाल

कांग्रेस ने भी एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, मोदी सरकार के मंत्री ललन सिंह का कहना है- जो लोग BJP-JDU के खिलाफ वोट करने वाले हैं, चुनाव के दिन उन्हें घर से निकलने मत दो। क्या 'निष्पक्ष' चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन लेगा? या हर बार की तरह BJP-JDU के नेताओं को पुचकारता रहेगा।
केंद्रीय मंत्री ललन सिंह चुनाव आयोग की छाती पर बुलडोज़र चढ़ाते हुए कह रहे कि गरीबों को वोटिंग के दिन घर से निकलने नहीं देना है! घर में बंद कर देना है, अगर ज्यादा हाथ पैर जोड़ेगा तो अपने साथ ले जा कर वोट गिराने देना है।कहाँ है मरा हुआ आयोग? pic.twitter.com/BQRMQpAW3H— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) November 4, 2025
41 सेंकेड का वीडियो : सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो सिर्फ 41 सेकेंड का है। इसमें ललन सिंह की पूरी बात भी स्पष्ट नहीं है। यह भी पता नहीं चल रहा है कि वे किन ‘नेताओं’ के बारे में ये बातें कह रहे हैं। बहरहाल आरजेडी और कांग्रेस ने इसे लेकर उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
