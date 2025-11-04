chhat puja

ललन सिंह ने गरीबों पर कह दी ऐसी बात, वायरल वीडियो पर मचा बवाल, चुनाव आयोग पर भी उठे सवाल

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

पटना , मंगलवार, 4 नवंबर 2025 (11:51 IST)
Lalan Singh Viral Video : जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह के जेल जाते ही दिग्गज जदयू नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ललन सिंह ने मोकामा में प्रचार की कमान संभाल ली। हालांकि पहले ही दिन उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने कह दिया कि गरीबों को वोटिंग के दिन घर से निकलने नहीं देना है। घर में बंद कर देना है। बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। राजद और कांग्रेस ने वीडियो शेयर कर इस मामले में चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। ALSO READ: थरूर ने बढ़ाई महागठबंधन की मुश्किल, वंशवाद को बताया लोकतंत्र के लिए खतरा
 
राजद ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह चुनाव आयोग की छाती पर बुलडोज़र चढ़ाते हुए कह रहे कि गरीबों को वोटिंग के दिन घर से निकलने नहीं देना है! घर में बंद कर देना है, अगर ज्यादा हाथ पैर जोड़ेगा तो अपने साथ ले जा कर वोट गिराने देना है। कहां है मरा हुआ आयोग?
 
कांग्रेस ने भी एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, मोदी सरकार के मंत्री ललन सिंह का कहना है- जो लोग BJP-JDU के खिलाफ वोट करने वाले हैं, चुनाव के दिन उन्हें घर से निकलने मत दो। क्या 'निष्पक्ष' चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन लेगा? या हर बार की तरह BJP-JDU के नेताओं को पुचकारता रहेगा। 
 
41 सेंकेड का वीडियो : सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो सिर्फ 41 सेकेंड का है। इसमें ललन सिंह की पूरी बात भी स्पष्ट नहीं है। यह भी पता नहीं चल रहा है कि वे किन ‘नेताओं’ के बारे में ये बातें कह रहे हैं। बहरहाल आरजेडी और कांग्रेस ने इसे लेकर उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
 
चुनाव आयोग दे सकता है नोटिस : कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने भी बयान का संज्ञान लिया है। आयोग जल्द ही इस मामले में ललन सिंह को नोटिस जारी कर जवाब मांग सकता है।
 
गौरतलब है कि बिहार में आज 241 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। 6 नवंबर को यहां मतदान होगा। 11 नवंबर को राज्य की 142 सीटों पर दूसरे चरण के तहत वोटिंग होना है। मतगणना के बाद 14 नवंबर को वोटो की गिनती होगी।
