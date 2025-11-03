Weather Update : मौसम ने फिर ली करवट, किन राज्‍यों में होगी बारिश, उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी

Weather Update News : कई राज्यों में मौसम में फिर बदलाव देखने को मिल रहा है, देशभर में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ 4 नवंबर से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। गुजरात, मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में 5 नवंबर तक आंधी-तूफान की चेतावनी जारी की गई है। वहीं पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज भारी बारिश की संभावना है। वहीं दिल्ली में 5 नवंबर तक आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है, हालांकि रात और सुबह के समय हल्का कोहरा रहेगा।





पर्वतीय जिलों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 4 और 5 नवंबर को बर्फबारी होने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश में आज मौसम शुष्क रह सकता है। इस दौरान कहीं-कहीं पर कोहरा छाने की संभावना है। हालांकि इस अवधि में प्रदेश में कहीं भी बारिश होने की संभावना नहीं है।





आज पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का अनुमान है। जिससे प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में दो दिनों तक आंशिक बादल छाने के साथ ही हल्की बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। अगले 2 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल के कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने और तेज हवाएं चलने की संभावना है।

Edited By : Chetan Gour