Weather Update : दिल्ली-NCR में छाया कोहरा, यहां कंपा रही ठंड, किन राज्‍यों में बारिश का अलर्ट

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शनिवार, 1 नवंबर 2025 (11:13 IST)
Weather Update News : दिल्ली-एनसीआर में सुबह के वक्त कोहरा छाने लगा है, जबकि रात में ठंड का अहसास होने लगा है। इसी बीच मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली एनसीआर, यूपी, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश आदि प्रदेशों में ठंड ने भी दस्तक दे दी है। आने वाले कुछ दिनों में अब ठंड तेजी से बढ़ेगी। बंगाल, राजस्थान, गुजरात, उत्तरप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम और अंडमान-निकोबार, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, नगालैंड, सौराष्ट्र, गोवा और कोंकण के कई इलाकों में बारिश की संभावना है।

बंगाल, राजस्थान, गुजरात, उत्तरप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम और अंडमान-निकोबार, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, नगालैंड, सौराष्ट्र, गोवा और कोंकण के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में कल से मौसम का मिजाज बदल सकता है।
webdunia

फिलहाल देहरादून सहित ज्यादातर क्षेत्रों में धूप और बादलों कीआंखमिचौली चल रही है। जिससे न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। राजस्थान के उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर और भरतपुर में बारिश की संभावना है। गुजरात में भी मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलों में जमकर बादल बरसेंगे।
उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश या बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में रातें सामान्य से थोड़ी गर्म रहने की संभावना है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, गोवा और कोंकण के कई इलाकों बारिश का अलर्ट है।
चक्रवात, लो प्रेशर एरिया, टर्फ और डिप्रेशन के कारण मध्यप्रदेश में बारिश का दौर अभी भी जारी है। नवंबर के पहले सप्ताह तेज बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने शनिवार को कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है।
