दुलारचंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुला राज, फेफड़ा फटने से हुई मौत

Dularchand Postmortom report : मोकामा विधानसभा सीट के तारतर गांव में जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के लिए प्रचार कर रहे दुलारचंद यादव की मौत से बिहार की सियासत गरमा गई है। इस बीच दुलारचंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि उसकी मौत फेफड़ा फटने और पसलियां टूटने से हुई।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, पीछे से किसी भारी चीज से धक्का लगने के कारण वे नीचे गिरे। इससे उनकी सीने की कई हड्डियां टूट गईं और फेफड़ा फट गया। रिपोर्ट जांच अधिकारी को सौंप दी गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि दुलारचंद की मौत गोली लगने से नहीं हुई। दुलारचंद को गोली पैर में टखने के पास लगी और यह आरपार हो गई। इस तरह गोली लगने से किसी की जान नहीं जाती। उनके पूरे शरीर में चोट के निशान मिले हैं।

गौरतलब है कि दुलारचंद के मोकामा के एक गांव में चुनाव प्रचार के दौरान हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में जदयू प्रत्याशी अनंतसिंह समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मृतक के पोते ने लिखित तौर पर FIR दर्ज कराई है कि दुलारचंद यादव को पीटा गया और थार गाड़ी से कुचलकर मारा गया।

मोकामा में मतदान से 7 दिन पहले हुई इस घटना से हड़कंप मच गया। चुनाव आयोग ने भी इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। कहा जा रहा है कि दुलारचंद को मारने की प्लानिंग पहले ही कर ली गई थी। हमलावरों को पहले से पता था कि दुलारचंद जनसुराज प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने आएगा।

