Weather Update : मोंथा चक्रवात से बिगड़ा मौसम, बारिश के साथ ठंड ने दी दस्‍तक, कई राज्‍यों में अलर्ट

Weather Update News : चक्रवाती तूफान मोंथा के कारण 30 और 31 अक्टूबर को देश के कई हिस्सों में मौसम का बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बारिश के साथ कई राज्‍यों में ठंड ने दस्‍तक दे दी है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बंगाल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मोंथा चक्रवात के चलते दक्षिण और पूर्वी भारत में तेज हवाएं और भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कहीं बर्फबारी, कहीं भारी बारिश और कहीं तेज तूफान का असर देखने को मिल सकता है। अक्टूबर का महीना खत्म होते-होते देशभर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है।





खबरों के अनुसार, देश के कई हिस्सों में मौसम का बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बारिश के साथ कई राज्‍यों में ठंड ने दस्‍तक दे दी है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बंगाल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

मोंथा चक्रवात के चलते दक्षिण और पूर्वी भारत में तेज हवाएं और भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कहीं बर्फबारी, कहीं भारी बारिश और कहीं तेज तूफान का असर देखने को मिल सकता है। अक्टूबर का महीना खत्म होते-होते देशभर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद में अगले दो-तीन दिन तक आंशिक बादल छाए रहेंगे।





उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में बादलों की आवाजाही रहेगी। झारखंड में रांची समेत कई जिलों में बारिश और कंपकंपाती हवा ने दिसंबर जैसी ठंड ला दी है। दक्षिणी राज्यों में चक्रवाती असर के कारण कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। तेलंगाना में तेज हवाएं चलने की संभावना है।



आईएमडी ने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से उत्तराखंड में बारिश, बर्फबारी एवं हिमाचल प्रदेश में हिमपात होने की संभावना बरकरार रखी है। उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का अलर्ट है। अब भीषण चक्रवात 'मोंथा' कमजोर होकर एक चक्रवाती तूफान में बदल गया है और आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना से भी आगे बढ़ गया।

Edited By : Chetan Gour