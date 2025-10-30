Festival Posters

गेंद लगने से ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बेन ऑस्टिन की मौत, बॉलिंग मशीन से कर रहा था प्रैक्टिस

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मेलबोर्न , गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025 (10:49 IST)
Ben Austin death news : ऑस्ट्रेलिया के युवा क्रिकेटर बेन ऑस्टिन की गेंद लगने से मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब बेन नेट्स में एक ऑटोमेटिक बॉलिंग मशीन के सामने बल्लेबाजी का अभ्यास कर रहे थे। उन्होंने हेलमेट पहन रखा था, लेकिन गेंद उनके सिर और गर्दन के हिस्से पर जा लगी। बेन की मौत ने क्रिकेट जगत को एक बार फिर फिलिप ह्यूज की दर्दनाक मौत की याद दिला दी।
 
17 वर्षीय बेन ऑस्टिन कथित तौर पर मंगलवार दोपहर फर्नट्री गली स्थित वैली ट्यू रिजर्व में ट्रेनिंग कर रहे थे। तभी एक गेंद लगने से वे घायल हो गए। ऑस्टिन को गंभीर हालत में मोनाश मेडिकल सेंटर ले जाया गया। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद बुधवार को उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट जगत में शोक की लहर फैल गई। 
 
क्लब ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में कहा कि बेन के निधन से हम बेहद स्तब्ध हैं और उनके निधन का असर हमारे क्रिकेट समुदाय के सभी लोगों पर पड़ेगा। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके परिवार के साथ है।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी एक्स पर बेन के निधन पर शोक जताया। महिला विश्व कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल से पहले आई इस खबर ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट जगत को झकझोर कर रख दिया।
ऑस्टिन की मौत की तुलना 2014 में ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट बल्लेबाज फिलिप ह्यूज की मौत से की जा रही है। ह्यूज की शेफील्ड शील्ड में खेल के दौरान गर्दन में चोट लगने से मौत हो गई है। उनकी मौत ने क्रिकेट जगत को झकझोर दिया था।
edited by : Nrapendra Gupta 

