पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बताया भारत की कठपुतली, तालिबान सरकार को दी चेतावनी

Pakistan Afghanistan Tension : पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को भारत की कठपुतली बताते हुए आरोप लगाया कि वह पाकिस्तान में आतंक फैलाने का एक उपकरण बन गया है। आसिफ ने चेतावनी दी कि अगर काबुल ने इस्लामाबाद पर हमला किया तो पाकिस्तान 50 गुना मजबूत जवाब देगा।

इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता विफल होने के बाद ख्वाजा आसिफ ने जिओ न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि अफगान वार्ताकार बार-बार शांति समझौते से पीछे हटते रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान के खिलाफ कम तीव्रता वाला युद्ध जारी रहे और अफगानिस्तान उसका जरिया बना हुआ है।

पाकिस्तानी रक्षामंत्री ने कहा कि मैं मानता हूं कि वार्ता में बाधा डाली गई। हमारा समझौता तय था, लेकिन फिर उन्होंने (भारत) काबुल को फोन किया और समझौते से पीछे हट गए। उन्होंने अफगानिस्तान के वार्ताकारों की सहयोग की भावना की सराहना की, लेकिन उन्होंने काबुल के नेतृत्व पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि काबुल में बैठे लोग कठपुतली का खेल खेल रहे हैं और उन्हें दिल्ली नियंत्रित कर रही है।

आसिफ ने अफगानिस्तान की धमकियों और इस्लामाबाद पर संभावित हमलों को लेकर कहा, अगर अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद की तरफ देखा भी, तो हम उनकी आंखें निकाल देंगे। वे आतंकवादियों का इस्तेमाल कर सकते हैं और पिछले चार वर्षों से कर रहे हैं।

उन्होंने दावा कि पाकिस्तान में आतंकवाद के लिए काबुल जिम्मेदार है। वह दिल्ली का औजार बन गया है। अगर वे इस्लामाबाद पर हमला करना चाहें, तो हम उन्हें 50 गुना मजबूत जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत पर अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे।

