6 साल बाद ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात, ट्रेड डील समेत कई मुद्दों पर हुई बात

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

बुसान , गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025 (08:37 IST)
Trump Jinping Meet : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्‍ट्रपति शी जिनपिंग 6 साल बाद गुरुवार को दक्षिण कोरिया के बुसान में मिले। दोनों नेताओं में टैरिफ समेत कई मुद्दों पर बात हुई। इस मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच एक अच्छे संबंध हैं। मुलाकात के बाद सवाल उठ रहा है क्या आज दोनों देशों में ट्रेड डील हो पाएगी?
 
ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में पहली बार हुई इस मुलाकात में दोनों दिग्गजों ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की। ट्रंप ने जिनपिंग को कुशल वार्ताकार बताया तो जिनपिंग ने गाजा युद्ध खत्म कराने में ट्रंप की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि चीन अमेरिका के साथ आगे बढ़ने को तैयार है।
राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान संभावना जताई कि आज ही ट्रेड डील पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। यह बयान दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
 
जिनपिंग ने ट्रंप से कहा कि हम हमेशा एक-दूसरे से सहमत नहीं रहे हैं और यह नॉर्मल है। बड़ी आर्थिक शक्तियों के बीच टकराव होना सामान्य है। इस दौरान उन्होंने चीन और अमेरिका की दोस्ती पर जोर दिया।
 
मुलाकात से पहले ट्रंप ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है यह समझौता कई बड़ी समस्याओं को हल करेगा। उन्होंने कहा कि इसके तहत चीनी सामान पर शुल्क घटाया जा सकता है, बदले में बीजिंग फेंटानिल के उत्पादन पर रोक लगाने के कदम उठाएगा। फेंटानिल एक बेहद खतरनाक सिंथेटिक ड्रग है, जो अमेरिका में ओवरडोज से हजारों लोगों की जान ले चुकी है।
