chhat puja

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Kalmegi तूफान बना फिलीपींस के लिए काल, अब बाढ़ का कहर, 26 की मौत, 1,50,000 से ज्यादा लोग हुए प्रभावित

Advertiesment
हमें फॉलो करें Philippines

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, मंगलवार, 4 नवंबर 2025 (22:16 IST)
Philippines Floods : फिलीपींस में कालमेगी तूफान ने बुरी तरह कहर बरपाया है। देश के नागरिक सुरक्षा कार्यालय ने बताया कि इस तूफान से मध्य फिलीपींस के कई इलाके भयानक बाढ़ आ गई है। अभी तक 26 लोगों की मौत की खबर है। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश से कई घर डूब गए। एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार, शक्तिशाली तूफान कालमेगी के तटीय प्रांतों में दस्तक देने के बाद, फिलीपींस के तटीय प्रांतों में 1,50,000 से ज़्यादा लोगों ने निकासी केंद्रों में शरण ली है। फिलीपींस में हर साल 20 से ज्यादा तूफान देश को झकझोर देते हैं। 
ALSO READ: भारत में Whatsapp वेब हुआ डाउन, कई यूजर्स को हुई समस्या
तूफान कालमेगी ने मध्य फिलीपींस के सेबू सिटी और आसपास के इलाकों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। वीडियो फुटेज में कारें, ट्रक और यहां तक कि बड़े शिपिंग कंटेनर पानी के तेज बहाव में बहते हुए नजर आ रहे हैं। तूफान सोमवार आधी रात के करीब दक्षिणी लेयटे प्रांत के सिलागो कस्बे में आया।
अधिकारियों के अनुसार, दक्षिणी लेयटे में बाढ़ के पानी में डूबने से एक बुजुर्ग ग्रामीण की मौत हो गई, जबकि मध्य बोहोल प्रांत में गिरते पेड़ की चपेट में आने से एक अन्य व्यक्ति की जान चली गई। दक्षिणी लेयटे में बिजली आपूर्ति ठप होने की भी सूचना है।
ALSO READ: DGCA का विमान यात्रियों के लिए बड़ा फैसला, टिकट कैंसल पर वापस मिलेगा पूरा पैसा
हैयान से मचा था हाहाकार 
मौसम विभाग के मुताबिक ‘कालमेगी’ इस वर्ष फिलीपींस को प्रभावित करने वाला 20वां उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। यह पश्चिम दिशा में लगभग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा है और मंगलवार देर रात या बुधवार सुबह तक दक्षिण चीन सागर की ओर बढ़ने की संभावना है। आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने बताया कि तूफान के तट पर पहुंचने से पहले पूर्वी फिलीपींस के प्रांतों में 1.5 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। इससे पहले नवंबर 2013 में आए ‘हैयान’ तूफान में 7,300 से अधिक लोग मारे गए थे या लापता हो गए थे और लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। Edited by : Sudhir Sharma 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

भारत में Whatsapp वेब हुआ डाउन, कई यूजर्स को हुई समस्या

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels