Kalmegi तूफान बना फिलीपींस के लिए काल, अब बाढ़ का कहर, 26 की मौत, 1,50,000 से ज्यादा लोग हुए प्रभावित

HORRIFIC flooding across Cebu, Philippines after Typhoon Kalmaegi (TinoPH).



Homes gone. Streets underwater. Families displaced.



This. Is. Not. Normal.



Warmer oceans = stronger storms

Climate change = worse flooding



What we’re seeing in Cebu is part of a growing global… pic.twitter.com/9fAM2daPBV — Volcaholic ???? (@volcaholic1) November 4, 2025

तूफान कालमेगी ने मध्य फिलीपींस के सेबू सिटी और आसपास के इलाकों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। वीडियो फुटेज में कारें, ट्रक और यहां तक कि बड़े शिपिंग कंटेनर पानी के तेज बहाव में बहते हुए नजर आ रहे हैं। तूफान सोमवार आधी रात के करीब दक्षिणी लेयटे प्रांत के सिलागो कस्बे में आया।अधिकारियों के अनुसार, दक्षिणी लेयटे में बाढ़ के पानी में डूबने से एक बुजुर्ग ग्रामीण की मौत हो गई, जबकि मध्य बोहोल प्रांत में गिरते पेड़ की चपेट में आने से एक अन्य व्यक्ति की जान चली गई। दक्षिणी लेयटे में बिजली आपूर्ति ठप होने की भी सूचना है।