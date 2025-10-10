Festival Posters

भूकंप से थर्राया दक्षिण फिलीपिंस, सुनामी की चेतावनी

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 (08:13 IST)
Philippines Earthquake : दक्षिण फिलीपिंस में शुक्रवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.6 मापी गई। भूकंप से जानमाल के भारी तबाही की आशंका। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई।
 
फिलीपींस इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्कैनोलॉजी एंड सीस्मोलॉजी के मुताबिक, भूकंप का केंद्र फिलीपींस के तटीय क्षेत्र में स्थित दवाओ ओरियंटल प्रांत के मनय टाउन से 62 किलोमीटर दूर समुद्र में रहा। यह भूकंप जमीन से 10 किलोमीटर नीचे फॉल्ट लाइन पर आया है। 
 
भूकंप के बाद लोग दहशत के मारे घरों से बाहर निकल आए। प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने कहा कि भूकंप से 300 किलोमीटर दूर तक सुनामी की खतरनाक लहरें उठने की आशंका है। समुद्र किनार रहने वाले लोगों को तुरंत ऊंची जगहों पर जाने को कहा गया है।
