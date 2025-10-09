PM मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को लगाया फोन, गाजा पीस प्लान को लेकर दी बधाई, ट्रेड डील पर भी हुई बात

इजराइल के पीएम को भी लगाया फोन

Called my friend, Prime Minister Netanyahu, to congratulate him on the progress made under President Trump’s Gaza peace plan. We welcome the agreement on the release of hostages and enhanced humanitarian assistance to the people of Gaza. Reaffirmed that terrorism in any form or… — Narendra Modi (@narendramodi) October 9, 2025

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ भी फोन पर बातचीत की जानकारी दी। उन्होंने X पर लिखा कि मैंने अपने दोस्त, प्रधानमंत्री नेतन्याहू को फोन करके राष्ट्रपति ट्रम्प के गाजा शांति योजना के तहत हुई प्रगति पर बधाई दी।हम बंधकों की रिहाई और गाजा के लोगों के लिए बढ़ाई गई मानवीय मदद के समझौते का स्वागत करते हैं। मैंने दोहराया कि किसी भी रूप में आतंकवाद दुनिया में कहीं भी स्वीकार्य नहीं है।' एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma