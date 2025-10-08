PM मोदी ने किया नवी मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन, खूबियां जान हो जाएंगे हैरान

जानिए क्या हैं खूबियां

The new airport in Navi Mumbai will enhance connectivity and boost urban infrastructure in the Mumbai metropolitan region. Glad to have inaugurated Phase-1 of the airport today. pic.twitter.com/6upf7aPCbh — Narendra Modi (@narendramodi) October 8, 2025

नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (NMIA) के पहले फेज का निर्माण 19,650 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये भारत का सबसे बड़ा ‘ग्रीनफील्ड’ एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है जिसे पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के अंतर्गत विकसित किया गया है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कुल 5 चरणों में डेवलप किया जाएगा। इसमें अडाणी ग्रुप की 74 प्रतिशत हिस्सेदारी है।बाकी 26 प्रतिशत हिस्सा महाराष्ट्र सरकार के भूमि विकास प्राधिकरण सिडको के पास है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वॉटर टैक्सी से सीधे कनेक्टिविटी दी गई है और ये इस तरह का देश का पहला एयरपोर्ट होगा। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की शुरुआत होने से छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। नवी मुंबई एयरपोर्ट के लिए टिकटों की बुकिंग अक्टूबर के आखिर में शुरू होने की उम्मीद है। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma