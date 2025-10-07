Festival Posters

व्लादिमीर पुतिन को PM मोदी ने फोन पर कहा है‍प्पी बर्थ डे, भारत दौरे को लेकर की चर्चा

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , मंगलवार, 7 अक्टूबर 2025 (23:07 IST)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत की और उन्हें उनके 73वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत-रूस के द्विपक्षीय एजेंडे की प्रगति की समीक्षा की और ‘विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी’ को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। 
पीएम मोदी ने कहा कि वे दिसंबर में होने वाले 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति पुतिन का भारत में स्वागत करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारत और रूस ने हाल ही में 3 अक्टूबर को अपने ‘रणनीतिक साझेदारी की घोषणा’ के 25 वर्ष पूरे किए। 
यह ऐतिहासिक समझौता वर्ष 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुआ था। इसने दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इस साझेदारी ने अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया।

