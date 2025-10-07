दिल्ली में Digital Arrest कर बुजुर्ग से 42.49 लाख रुपये की ठगी करने के मामले में तीन गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने 80 वर्षीय सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी को 'डिजिटल अरेस्ट' कर 42.49 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि आरोपियों की पहचान महेंद्र कुमार वैष्णव (37), विशाल कुमार (25) और श्याम दास (25) के रूप में हुई। सभी राजस्थान के निवासी हैं।