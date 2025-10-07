Biodata Maker

दिल्ली में Digital Arrest कर बुजुर्ग से 42.49 लाख रुपये की ठगी करने के मामले में तीन गिरफ्तार

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , मंगलवार, 7 अक्टूबर 2025 (22:28 IST)
दिल्ली पुलिस ने 80 वर्षीय सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी को 'डिजिटल अरेस्ट' कर 42.49 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि आरोपियों की पहचान महेंद्र कुमार वैष्णव (37), विशाल कुमार (25) और श्याम दास (25) के रूप में हुई। सभी राजस्थान के निवासी हैं।
मीडिया खबरों के मुताबिक ईडी अधिकारी बनकर साइबर धोखेबाजों ने पीड़ित को कॉल कर कहा था कि उनके खिलाफ अलग-अलग जगहों पर कई केस दर्ज हैं। केंद्र सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रही है। उनकी सभी चल व असल संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी।
कॉलर ने उनके खिलाफ सीबीआई में केस दर्ज कराने की भी धमकी दी थी। इससे बुजुर्ग विज्ञानी व उनकी पत्नी काफी डर गई थीं। बुरी तरह से डराते हुए साइबर अपराधियों ने एक हफ्ते तक पीड़ित को डिजिटल अरेस्ट करके रखा था।

Share this Story:

अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को स्पाइस जेट फ्लाइट का खास तोहफा

