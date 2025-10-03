चैतन्यानंद सरस्वती की 3 महिला सहयोगी गिरफ्तार, बाबा के कहने पर छात्राओं को धमकाया

Swami Chaitnyanand Saraswati news : छात्राओं के यौन शोषण का आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को उनकी तीन करीबी महिला सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। उन पर चैतन्यानंद के कहने पर छात्राओं पर दबाव बनाने का आरोप है। पुलिस इन चारों को आज कोर्ट में पेश करेगी। ALSO READ: बाबा चैतन्यानंद के मोबाइल से मिले अश्लील फोटो, महिलाओं को भेजता था यह मैसेज

पुलिस ने श्री शारदा इंस्टीट्यूट की श्वेता शर्मा (एसोसिएट डीन), भावना कपिल (एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर) और काजल (सीनियर फैकल्टी) को गिरफ्तार किया है। इन पर अपराध में सहयोग, शिकायतकर्ताओं को धमकाने और सबूत नष्ट करने के आरोप है।

पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक गेस्ट हाउस में चैतन्यानंद महिला छात्रों के साथ रुका था। पुलिस को चैतन्यानंद के फोन से डिजिटल सबूत भी मिले हैं। इनमें वह एक वॉट्सएप ग्रुप में छात्राओं की फोटो पर आपत्तिजनक कमेंट कर रहा है।

उल्लेखनीय है कि चैतन्यानंद पर श्री शारदा इंस्टीट्यूट की 17 छात्राओं से यौन उत्पीड़न का आरोप है। उसके खिलाफ 4 अगस्त को वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी। तब वह इंस्टीट्यूट का प्रमुख था। उसे 9 अगस्त को पद से निष्कासित किया गया था। तब से वह फरार था। पुलिस ने उसे 27 सितंबर को आगरा के एक होटल से गिरफ्तार किया था।

edited by : Nrapendra Gupta