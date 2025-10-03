Weather Update : पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक फिर बदलेगा मौसम, 13 राज्यों में बारिश का अलर्ट

बंगाल में भारी बारिश के बीच मां दुर्गा की विदाई, मध्यप्रदेश के उज्जैन में दहन से पहले ही तेज हवाओं ने गिराया रावण

Weather Update 3 october : भले ही देश से मानसून खत्म हो गया हो लेकिन कई राज्यों में बारिश का दौर अभी भी जारी है। अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी में अगले 96 घंटे में बड़ी हलचल हो सकती है। इस दौरान 3 बड़े मौसमी सिस्टम सक्रिय हो सकते हैं। ये सिस्टम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यानी पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक का मौसम बदल देंगे।

मध्यप्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में गुरुवार को दशहरे पर भी बारिश का दौर जारी रहा। मौसम विभाग ने देश के 13 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के इलाकों, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर शामिल हैं।

भारी बारिश के बीच मां दुर्गा की विदाई : बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण पश्चिम बंगाल में गुरुवार को विजयदशमी के दिन कई जिलों में बारिश हुई। बारिश के बीच लोगों ने मां दुर्गा को विदाई दी। पूजा पंडालों और विसर्जन में शामिल लोगों को इस वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। राज्य में 6 अक्टूबर तक भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर और झाड़ग्राम जिलों में अगले 24 घंटे में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है।

उज्जैन में तेज हवाओं गिरा रावण : मध्य प्रदेश के उज्जैन में गुरुवार शाम तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने दशहरे की रौनक खत्म कर दी। तेज हवाओं की वजह से रावन दहन से पहले ही जमीन पर गिर गया। इसके बाद शहर में तेज बारिश हुई। राज्य में आज भी कई स्थानों पर बारिश की संभावना है।

जम्मू-कश्मीर के 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट : मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार, राज्य में 4 से 7 अक्टूबर के बीच बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। 6 अक्टूबर के लिए जम्मू, उधमपुर, डोडा और कठुआ जिला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में बदलाव से पारे में गिरावट के साथ ठंडक की दस्तक हो सकती है।

ओडिशा के 7 जिलों में रेड अलर्ट : बंगाल की खाड़ी में बना गहरा अवदाब शाम तक राज्य के गोपालपुर तट से टकराने की संभावना है। मौसम विभाग ने सात जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि 16 जिलों को ऑरेंज अलर्ट और शेष सात जिलों को येलो अलर्ट पर रखा गया है। राज्य में भारी बारिश का दौर जारी है।

