अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को स्पाइस जेट फ्लाइट का खास तोहफा

संदीप श्रीवास्तव

अयोध्या , मंगलवार, 7 अक्टूबर 2025 (21:59 IST)
उत्तरप्रदेश की योगी सरकार द्वारा वर्ष 2017 में श्री राम नगरी अयोध्या के सरयू नदी के घाटों पर दीपावली से एक दिन पूर्व 1.76 लाख दीयों को एकसाथ जलाकर दीपोत्सव मनाने की नींव रखी जो कि विश्व रिकॉर्ड भी बना था। इसके बाद हर वर्ष नया विश्व रिकॉर्ड बनता चला आ रहा है। यह पर्व अयोध्या के महापर्व के रूप में जाना जाता है। इसे देखने के लिए दीपावली से कई दिनों पूर्व ही देश-विदेश से भारी संख्या में दीपोत्सव के महापर्व को देखने के लिए आते हैं। इसी के मद्देनजर अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्पाइसजेट फ्लाइट दीपावली गिफ्ट के रूप में विशेष फ्लाइटस सेवा शुरू कर रही है जो कि केवल अयोध्या आने वाले ही श्रद्धालुओं के लिए ही होंगी। स्पाइसजेट फाइट की सेवा 8 अक्टूबर से दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरू एवं अहमदाबाद से अयोध्या के लिए प्रतिदिन शुरू होंगी। इन चार शहरों से श्रद्धालु सीधे अयोध्या आकर अपने आराध्य प्रभु श्रीराम लला का दर्शन कर सकते हैं। दीपोत्सव महापर्व का आनंद भी उठा सकते हैं।
मुंबई से भी जल्द हो सकती है शुरू
एयरलाइन की इन चारों शहरों के बाद मुंबई से अयोध्‍या के लिए भी स्‍पेशल फ्लाइट शुरू करने करने की योजना है। जानकारी के मुताबिक आज के प्रतियोगी दौर में स्पाइसजेट फ्लाइट का अपने डोमेस्टिक नेटवर्क को और सशक्त बनाने की राह में मजबूत कदम साबित हो सकता है। इनका प्रयास यह भी होगा कि इसका किराया भी श्रद्धालुओं के बजट में हो ताकि अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाजनक धार्मिक यात्रा का मौका मिल सके।

स्पाइसजेट के चीफ बिजनेस ऑफिसर डेबोजो महारशी भी इस बात को मानते हैं कि दीपावली से बेहतर अवसर दूसरा कोई और अवसर हो नहीं सकता अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं व पर्यटको के लिए।  दीपावली के अवसर पर वे अयोध्या में अपने आराध्य श्रीराम का रामजन्मभूमि मंदिर में दर्शन भी कर सकते है। उनका मानना है कि कई मेट्रो सिटी से दैनिक उड़ान अयोध्या के लिए दीपावली से पूर्व शुरू की जा सकती है। Edited by : Sudhir Sharma

