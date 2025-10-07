Hanuman Chalisa

1 मिनट में 200 बार धड़क रहा था दिल, दिल्ली के अस्पताल में सर्जरी कर बचाई गई इराकी बच्चे की जान

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , मंगलवार, 7 अक्टूबर 2025 (20:45 IST)
भारतीय डॉक्टरों ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। दिल्ली के एक अस्पताल में एक इराकी बच्चे की सफलतापूर्वक सर्जरी करके जान बचाई गई, जिसका दिल 1 मिनट में 170 से 200 बार धड़कता था। मीडिया खबरों के मुताबिक 7 साल के लेथ हुसैन अली को इलाज के लिए दो हफ्ते पहले ही दिल्ली लाया गया था।
 
मरीज वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया नाम की एक बीमारी से पीड़ित था। फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टिट्यूट के चिकित्सकों ने पिछले महीने एक दुर्लभ हृदय सर्जरी करके लड़के की जान बचाई। इस सर्जरी को ‘इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी’ और ‘रेडियोफ्रीक्वेंसी एब्लेशन’ कहा जाता है। 
 
डॉक्टरों ने कहा कि हम आमतौर पर इलाज प्रक्रिया को शुरू करने के लिए तब तक इंतजार करते हैं जब तक मरीज का वजन कम से कम 35 किलो न हो जाएं। लेकिन इस मामले में बच्चे का वजन का वजन सिर्फ 25 किलो था और हमारे पास समय भी नहीं था कि हम बच्चे का वजन बढ़ने का इंतजार करें।

