क्या व्यायाम से हार्ट ब्लॉकेज को रोका या हटाया जा सकता है?

heart blockage exercise in hindi: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में दिल की बीमारियां सबसे बड़ी चिंता का विषय बन चुकी हैं। खासकर हार्ट ब्लॉकेज यानी धमनियों में रुकावट, जो दिल तक खून के प्रवाह को बाधित करती है, एक गंभीर समस्या है। कई लोग यह सवाल पूछते हैं कि क्या सिर्फ़ दवाइयों या सर्जरी के अलावा, व्यायाम भी इस समस्या को रोकने या कम करने में मदद कर सकता है? दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक मेडिकल रिसर्च और स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानते हैं कि नियमित व्यायाम न सिर्फ़ हार्ट ब्लॉकेज के खतरे को घटाता है बल्कि यह दिल को मजबूत और लंबे समय तक स्वस्थ रखने का प्राकृतिक तरीका भी है।

हार्ट ब्लॉकेज क्या है और क्यों होता है? हार्ट ब्लॉकेज तब होता है जब दिल तक खून पहुंचाने वाली धमनियों (arteries) में कोलेस्ट्रॉल, फैट और अन्य अपशिष्ट पदार्थ जमा होकर प्लाक बना लेते हैं। धीरे-धीरे यह प्लाक धमनियों को संकरा कर देता है, जिससे खून का प्रवाह कम हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप सीने में दर्द, थकान और हार्ट अटैक तक का खतरा बढ़ जाता है। ब्लॉकेज बनने का सबसे बड़ा कारण असंतुलित खान-पान, धूम्रपान, तनाव, मोटापा और शारीरिक गतिविधि की कमी है। यही कारण है कि एक्सरसाइज को इस समस्या से लड़ने का सबसे प्राकृतिक हथियार माना जाता है।

क्या व्यायाम ब्लॉकेज को हटा सकता है? यह समझना जरूरी है कि व्यायाम सीधे तौर पर धमनियों में जमा प्लाक को पूरी तरह हटाने का तरीका नहीं है। लेकिन नियमित व्यायाम उस प्लाक को स्थिर (stable) करने में मदद करता है ताकि वह फटकर ब्लड क्लॉट न बनाए। साथ ही यह नई रक्त वाहिकाओं (collateral circulation) के विकास को बढ़ावा देता है, जिससे खून के प्रवाह के लिए वैकल्पिक रास्ते बन जाते हैं। इससे दिल पर दबाव कम होता है और हार्ट अटैक का खतरा भी घटता है। सरल शब्दों में कहें तो एक्सरसाइज ब्लॉकेज को "घुलाने" का नहीं बल्कि "नियंत्रित करने और सुरक्षित रखने" का काम करता है।

व्यायाम कैसे हार्ट को स्वस्थ रखता है? कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है: एक्सरसाइज अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाता है और खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करता है।

ब्लड प्रेशर स्थिर रखता है: नियमित वर्कआउट धमनियों में लचीलापन बनाए रखता है और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा घटाता है।

वजन नियंत्रित करता है: मोटापा ब्लॉकेज का सबसे बड़ा कारण है। व्यायाम से वजन संतुलित रहता है।

तनाव घटाता है: योग, प्राणायाम और ध्यान दिल को शांत रखते हैं और तनाव से होने वाले हार्ट प्रॉब्लम्स को कम करते हैं।

ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करता है: व्यायाम से दिल अधिक प्रभावी ढंग से खून पंप करता है, जिससे धमनियों में जाम की संभावना कम होती है।

हार्ट ब्लॉकेज से बचाव के लिए कौन-सा व्यायाम करें? तेज चलना (Brisk Walk): दिन में कम से कम 30 मिनट तेज़ चलना दिल को स्वस्थ रखने का सबसे आसान तरीका है।

योग और प्राणायाम: अनुलोम-विलोम, भस्त्रिका और कपालभाति जैसे प्राणायाम ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाते हैं और दिल को मजबूत करते हैं।

साइकलिंग और स्विमिंग: ये एरोबिक एक्सरसाइज हार्ट की मांसपेशियों को मजबूत करती हैं और ब्लॉकेज से बचाव करती हैं।

लाइट वेट ट्रेनिंग: हल्की वेट ट्रेनिंग मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है और कोलेस्ट्रॉल स्तर को नियंत्रित करती है।

स्ट्रेचिंग और मेडिटेशन: ये शरीर को लचीला बनाते हैं और तनाव कम करके हार्ट पर दबाव घटाते हैं।

किन बातों का रखें ध्यान? अगर किसी को पहले से हार्ट ब्लॉकेज या हार्ट अटैक हो चुका है, तो डॉक्टर से सलाह लिए बिना भारी व्यायाम न करें।

धीरे-धीरे व्यायाम की शुरुआत करें और नियमितता बनाए रखें।

डाइट पर ध्यान दें, तैलीय और जंक फूड से दूरी बनाएं और हरी सब्जियां, फल, ओट्स और नट्स को शामिल करें।

धूम्रपान और शराब जैसी आदतों को छोड़ना बेहद जरूरी है। अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।