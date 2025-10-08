Festival Posters

kanpur के मेस्टन रोड पर धमाका, 2 स्कूटी, 8 लोग घायल

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 (21:04 IST)
कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। खबरों के मुताबिक मेस्टन रोड पर स्थित मिश्री बाजार में बुधवार देर शाम जोरदार धमाका हुआ। यह धमाका 2 स्कूटी में हुआ। इससे बाजार में अफरातफरी मच गई। मीडिया खबरों के मुताबिक धमाके में 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं।
घायलों को उर्सला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मीडिया खबरों के मुताबिक 2 की हालत गंभीर बताई जा रही। मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच कर रही हैं। धमाके का कारण सामने नहीं आ पाया है। पूरी मामले की आतंकी साजिश के एंगल से भी जांच की जा रही है।

पुलिस ने क्या कहा
संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) आशुतोष कुमार ने बताया कि मूलगंज थाना के अंतर्गत मिश्री बाजार क्षेत्र में आज दो स्कूटी खड़ी थीं जिनमें ब्लास्ट हुआ है। यह करीब शाम 7.15 बजे की घटना है। कुल 6 लोग घायल हैं, जिसमें एक महिला भी शामिल है। सभी का इलाज चल रहा है और सभी खतरे के बाहर हैं। हमारी फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है और हम देख रहे हैं कि इसका क्या कारण हो सकता है... स्कूटी को हमने ट्रेस कर लिया है और उसे चलाने वालों से भी पड़ताल की जाएगी। यह दुर्घटना है या साजिश ये बाद में ही पता चल पाएगा। Edited by : Sudhir Sharma

