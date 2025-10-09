क्या डोनाल्ड ट्रंप को मिल गया शांति का नोबेल पुरस्कार, नेतन्याहू की AI फोटो से मचा हड़कंप, जानिए क्या है सचाई

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार दिलाने के लिए व्हाइट हाउस ने जोर-शोर से कैंपेन शुरू कर दिया है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में मध्य पूर्व, एशिया और अफ्रीका में कई संघर्षों को सुलझाने का दावा करते हुए, व्हाइट हाउस ने उन्हें “पीस प्रेसिडेंट” (शांति राष्ट्रपति) तक करार दिया है। इसी बीच सोशल मीडिया पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पोस्ट से हड़कंप मच गया है। जानिए आखिर क्या है पूरा मामला।

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को कहा कि डोनाल्ड ट्रम्प को नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाना चाहिए। यह बात अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम और बंधक रिहाई समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद कही गई। इसी के साथ उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की नोबेल पुरस्कार विजेता के रूप में एआई फोटो पोस्ट की। नोबेल समिति शुक्रवार को (10 अक्टूबर) को नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा करने जा रही है। यदि ट्रंप को यह पुरस्कार नहीं मिला तो वे हो सकता है और बौखला जाएं। या वे पूरी तरह ठंडे हो जाएंगे।